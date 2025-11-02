Το γκολ του Πινέδα που «λύτρωσε» την ΑΕΚ στις καθυστερήσεις! (vid)

Η ΑΕΚ κατάφερε να βρει το «πολυπόθητο» γκολ της νίκης στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων με «λυτρωτή» τον Ορμπελίν Πινέδα κόντρα στον Παναιτωλικό!

Δείτε το τέρμα της ΑΕΚ: