Το γκολ του Πινέδα που «λύτρωσε» την ΑΕΚ στις καθυστερήσεις! (vid)

Ποδόσφαιρο
Η ΑΕΚ κατάφερε να βρει το «πολυπόθητο» γκολ της νίκης στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων με «λυτρωτή» τον Ορμπελίν Πινέδα κόντρα στον Παναιτωλικό!

Δείτε το τέρμα της ΑΕΚ:

