Νίκη Βόλου: «Έχουμε εμπιστοσύνη στην ομάδα και στους θεσμούς»

Μπορεί το ανεπιτυχές αποτέλεσμα κόντρα στον Νέστορα Χρυσούπολης να έφερε απογοήτευση στο «στρατόπεδο» της Νίκης Βόλου, όμως η θεσσαλική ΠΑΕ έκανε ξεκάθαρη την πίστη της στην ομάδα και στους θεσμούς.

Μετά τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής του βορείου ομίλου της Super League 2, οι Βολιώτες έχασαν την ευκαιρία να αναρριχηθούν βαθμολογικά και να βρεθούν στην πρώτη θέση, καθώς δέχθηκαν «μπλόκο» (0-0) στη Χρυσούπολη και παρέμειναν στην δεύτερη θέση πίσω από τον Ηρακλή.

Παρόλα αυτά, οι ιθύνοντες της Νίκης Βόλου τονίζουν πως η πίστη προς τους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο παραμένει ακλόνητη, δεδομένου πως το φετινό πρωτάθλημα θα έχει μακρύ δρόμο, με μοναδικό στόχο την επιστροφή στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Τέλος, την ίδια ώρα που οι άνθρωποι του Ηρακλή στρέφουν τα... βέλη τους κατά πάντων, οι Βολιώτες κάνουν ξεκάθαρη την εμπιστοσύνη στους θεσμούς, διακρίνοντας διάθεση για αξιοπιστία και ίσες ευκαιρίες προς κάθε ομάδα.