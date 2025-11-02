Λουτσέσκου: «Η ομάδα παίζει με αυτοπεποίθηση» - Τι είπε για Μπιάνκο, Ιβανούσετς και Τέιλορ!

Οι τοποθετήσεις του Ραζβάν Λουτσέσκου στην συνέντευξη Τύπου για το σερί νικών του ΠΑΟΚ, την σταθερή άνοδο των Τέιλορ, Μπιάνκο και Ιβανούσετς αλλά και το γκρουπ.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

Για τη νίκη του ΠΑΟΚ:

«Είμαστε σε μία καλή περίοδο, από παιχνίδι σε παιχνίδι παίρνουμε παραπάνω αυτοπεποίθηση, έχουμε ενθουσιασμό και παίκτες που απολαμβάνουν να δουλεύουν σκληρά, να πετυχαίνουν πράγματα, να τα δίνουν όλα στους αγώνες και είναι μία διαδικασία για εμάς που προχωράει με πολύ καλό τρόπο. Σίγουρα οι δύο σερί νίκες στα ντέρμπι με Ολυμπιακό και ΑΕΚ έδωσαν στην ομάδα ψυχολογία και την βγάζει στον αγωνιστικό χώρο με μεγάλη αποφασιστικότητα».

Για την προσαρμογή των νέων παικτών όπως ο Ιβανούσετς, ο Μπιάνκο και αν θα είναι έκπληξη να δούμε τον Οζντόεφ πρώτο σκόρερ στο τέλος της χρονιάς:

«Ας παραμείνουμε συγκεντρωμένοι στην στιγμή. Είναι πολύ σημαντικό να βρίσκουμε σκορ από τα κεντρικά χαφ και τους μεσοεπιθετικούς αλλά και τα φορ που κάνουν πραγματικά πολλή δουλειά. Είμαστε μία ομάδα που όταν έχει τη μπάλα προσπαθεί να κυριαρχήσει να φτιάξει ευκαιρίες, οι σημαντικές νίκες μας δίνουν αυτοπεποίθηση και στα παιδιά που ακόμη προσαρμόζονται στην ομάδα και μπαίνουν πιο εύκολα στο κλίμα της ομάδας.

Όταν τα αποτελέσματα είναι καλά και η ομάδα παίζει όπως πρέπει, για όποιο παιδί μπαίνει στο ματς είναι πιο εύκολο να εγκλιματιστεί με το υπόλοιπο γκρουπ. Σε κάθε περίπτωση, ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τις δύσκολες στιγμές που μπορεί να έρθουν».

Για τους Κένι και τον Τέιλορ που ανεβαίνει συνεχώς:

«Ο Τέιλορ έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι, είναι σημαντικό για εμάς να έχουμε δύο παίκτες σε κάθε θέση που μπορούν να αναπληρώσουν ο ένας την ενέργεια του άλλου και να μην φανεί η απουσία του εκάστοτε ποδοσφαιριστή.

Πρέπει να έχουμε ανά πάσα στιγμή όλους τους παίκτες έτοιμους που θα χρειαστεί να μπουν στο παιχνίδι και να υποστηρίξουν το παιχνίδι μας, για μία ομάδα όπως εμάς που παίζουμε ανά τρεις μέρες και ο κίνδυνος τραυματισμών αυξάνεται, ο κάθε αθλητής είναι πολύ σημαντικός, όπως ο Τέιλορ μαζί με τον Μπάμπα στα αριστερά της άμυνας. Είναι όμορφο να έχει η ομάδα τη νοοτροπία ότι παλεύει μαζί, όλοι οι ποδοσφαιριστές μας είναι χρήσιμοι».