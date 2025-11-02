MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Νέα καλή στιγμή με Καλοσκάμη για την «Ένωση» (vid)

Η ΑΕΚ είχε νέα καλή στιγμή με κεφαλιά του Καλοσκάμη για να ανοίξει το σκορ κόντρα στον Παναιτωλικό.

Δείτε την ευκαιρία του Καλοσκάμη:

