Μπάτσι: «Είχαμε καλή εικόνα - Βρίσκεται στα καλύτερα του ο ΠΑΟΚ»

Για θετική εικόνα του Πανσερραϊκού, παρά την ήττα από τον ΠΑΟΚ με 0-5, έκανε λόγο ο Κριστιάνο Μπάτσι, τονίζοντας πως οι ποδοσφαιριστές του έβγαλαν αντίδραση, ενώ επαίνεσε τον φορμαρισμένο Δικέφαλο!

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της NOVA:

Για το παιχνίδι: «Δυστυχώς ξεκινήσαμε το παιχνίδι με αυτογκόλ. Ωστόσο, η ομάδα αντέδρασε και καταφέραμε να δημιουργήσουμε ευκαιρίες, με αποκορύφωμα την φάση με το δοκάρι. Παίζαμε απέναντι σε έναν ποιοτικό αντίπαλο, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στα καλύτερα του. Αν εξαιρέσουμε το σκορ, είχαμε μια καλή εικόνα».

Για το αν σκοπεύει να προβεί σε αλλαγές: «Η προσπάθεια μας ήταν καλή. Δεν το λέω ως δικαιολογία, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι παίζαμε κόντρα στον ΠΑΟΚ. Πρέπει να αναλύσουμε την κατάσταση και να βελτιωθούμε ώστε να παρουσιαστούμε όπως πρέπει στη συνέχεια».