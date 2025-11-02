ΑΕΚ: Συμπλήρωσε κάρτες ο Βίντα - Χάνει ένα από τα επόμενα ματς της Ένωσης

Ο Ντομαγκόι Βίντα δέχθηκε κίτρινη στο ματς της ΑΕΚ με τον Παναιτωλικό, συμπλήρωσε και θα χρειαστεί να απουσιάσει σε ένα από τα επόμενα ματς της Ένωσης.

Ένα από τα επόμενα τέσσερα ματς της ΑΕΚ είναι αναγκασμένος να χάσει ο Ντομαγκόι Βίντα.

Ο έμπειρος Κροάτης κεντρικός αμυντικός δέχθηκε κίτρινη στην αναμέτρηση της Ένωσης με τον Παναιτωλικό στην «Αγιά Σοφιά - OPAP Arena», συμπλήρωσε κάρτες και έτσι πρέπει να δηλωθεί να εκτίσει την ποινή του σε ένα από τα ερχόμενα ματς.

Συγκεκριμένα, ο Μάρκο Νίκολιτς πρέπει να αποφασίσει σε ποια αναμέτρηση θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Βίντα, με τους «κιτρινόμαυρους» να έχουν να αντιμετωπίσουν τις επόμενες τέσσερις αγωνιστικές τους ΟΦΗ, Άρη, Παναθηναϊκό και Ατρόμητο.