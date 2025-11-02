Βαθμολογία Super League: Ακλόνητος στην κορυφή ο ΠΑΟΚ, στην τετράδα ο Λεβαδειακός!

Την θέα από το ρετιρέ απολαμβάνει για μία ακόμα αγωνιστική ο ΠΑΟΚ, που μετά το 0-5 στις Σέρρες προσπέρασε εκ νέου τον Ολυμπιακό, που ακολουθεί με έναν βαθμό διαφορά.
Σε απόσταση τεσσάρων βαθμών από την κορυφή παρέμεινε η ΑΕΚ που λύγισε τον Παναιτωλικό χάρη σε γκολ του Πινέδα στις καθυστερήσεις, ενώ συνεχίζει την εκπληκτική του πορεία ο Λεβαδειακός που με την νίκη του στην Λάρισα, βρίσκεται πια στην πρώτη τετράδα.
Αναλυτικά η βαθμολογία της Super League μετά τους αγώνες για την 9η αγωνιστική έχει ως εξής:
|1. ΠΑΟΚ
|9
|23
|19-5
|2. Ολυμπιακός
|9
|22
|20-6
|3. ΑΕΚ
|9
|19
|10-7
|4. Λεβαδειακός
|9
|15
|21-10
|5. Βόλος ΝΠΣ
|9
|15
|12-13
|6. Άρης
|9
|12
|9-11
|7. Κηφισιά
|9
|12
|16-15
|8. Παναθηναϊκός
|8
|12
|10-8
|9. Ατρόμητος
|9
|9
|11-11
|10. Παναιτωλικός
|9
|8
|9-16
|11. ΑΕΛ
|9
|7
|9-15
|12. ΟΦΗ
|7
|6
|9-16
|13. Πανσερραϊκός
|9
|5
|5-20
|14. Αστέρας Τρίπολης AKTOR
|8
|3
|9-16
* Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν από ένα παιχνίδι λιγότερο.
Η 9η αγωνιστική ολοκληρώνεται με την εξής αναμέτρηση
Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025
17:00: Αστέρας Τρίπολης AKTOR - ΟΦΗ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (10η)
Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025
17:00: Παναιτωλικός - ΑΕΛ
Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025
15:00: Άρης - Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ
15:00; Κηφισιά - Ολυμπιακός
17:00: Λεβαδειακός - Πανσερραϊκός
17:30: ΟΦΗ - ΑΕΚ
19:00: Ατρόμητος - Βόλος ΝΠΣ
21:00: Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ