Βαθμολογία Super League: Ακλόνητος στην κορυφή ο ΠΑΟΚ, στην τετράδα ο Λεβαδειακός!

Ο Δικέφαλος του Βορρά παρέμεινε για μία ακόμα αγωνιστική μόνος στην κορυφή της βαθμολογίας, την ώρα που ο Λεβαδειακός μετά το διπλό στην Λάρισα βρίσκεται πια στην 4η θέση!

Την θέα από το ρετιρέ απολαμβάνει για μία ακόμα αγωνιστική ο ΠΑΟΚ, που μετά το 0-5 στις Σέρρες προσπέρασε εκ νέου τον Ολυμπιακό, που ακολουθεί με έναν βαθμό διαφορά.

Σε απόσταση τεσσάρων βαθμών από την κορυφή παρέμεινε η ΑΕΚ που λύγισε τον Παναιτωλικό χάρη σε γκολ του Πινέδα στις καθυστερήσεις, ενώ συνεχίζει την εκπληκτική του πορεία ο Λεβαδειακός που με την νίκη του στην Λάρισα, βρίσκεται πια στην πρώτη τετράδα.

Αναλυτικά η βαθμολογία της Super League μετά τους αγώνες για την 9η αγωνιστική έχει ως εξής:

1. ΠΑΟΚ 9 23 19-5 2. Ολυμπιακός 9 22 20-6 3. ΑΕΚ 9 19 10-7 4. Λεβαδειακός 9 15 21-10 5. Βόλος ΝΠΣ 9 15 12-13 6. Άρης 9 12 9-11 7. Κηφισιά 9 12 16-15 8. Παναθηναϊκός 8 12 10-8 9. Ατρόμητος 9 9 11-11 10. Παναιτωλικός 9 8 9-16 11. ΑΕΛ 9 7 9-15 12. ΟΦΗ 7 6 9-16 13. Πανσερραϊκός 9 5 5-20 14. Αστέρας Τρίπολης AKTOR 8 3 9-16

* Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν από ένα παιχνίδι λιγότερο.

Η 9η αγωνιστική ολοκληρώνεται με την εξής αναμέτρηση

Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025

17:00: Αστέρας Τρίπολης AKTOR - ΟΦΗ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (10η)

Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025

17:00: Παναιτωλικός - ΑΕΛ

Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025

15:00: Άρης - Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ

15:00; Κηφισιά - Ολυμπιακός

17:00: Λεβαδειακός - Πανσερραϊκός

17:30: ΟΦΗ - ΑΕΚ

19:00: Ατρόμητος - Βόλος ΝΠΣ

21:00: Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ