Επέστρεψε στα γκολ ο Χάαλαντ (2), επέστρεψε στις νίκες και η Μάντσεστερ Σίτι και μετά το 3-1 κόντρα στην Μπόρνμουθ στο Etihad πέρασε μόνη 2η, 6 βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο, Άρσεναλ.

Άφησε πίσω την κακή παρένθεση με την Άστον Βίλα η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα και με τον Έρλινγκ Χάαλαντ να φτάνει τα 13 γκολ στην Premier League, επιβλήθηκε της Μπόρνμουθ με 3-1 και είναι πίσω μόνο από την Άρσεναλ.

Στο 17’ άνοιξε το σκορ ο Νορβηγός φορ όταν έφυγε στην κόντρα από την κεφαλιά του Τσερκί, πλάσαρε ιδανικά και πανηγύρισε σαν… ρομπότ. Το 1-0 διατηρήθηκε μέχρι το 25’ όταν έπειτα από εκτέλεση κόρνερ ο Ντοναρούμα έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του και ο Τάιλερ Άνταμς είχε εύκολο έργο στην κενή εστία (1-1). Δυστυχώς για τους Cherries, στο 33’ ο Χάαλαντ έφυγε και πάλι με μέτρα μπροστά του έπειτα από νέα ασίστ του Τσερκί και έγραψε το 2-1.

Αυτό, έμεινε με κάποιον τρόπο για το πρώτο μέρος μετά τα δύο χαμένα τετ-α-τετ από τους Ο’ Ράιλι (34’) και Χάαλαντ (37’). Στην επανάληψη και το 53’ ο Κρούπι έκανε το σουτ από κοντά αλλά ο Ντοναρούμα αυτή τη φορά έσωσε και στο 60’ ο Ο’Ράιλι αυτή τη φορά τα κατάφερε με ωραία ενέργεια και διαγώνιο αριστερό σουτ, με το 3-1 να διατηρείται μέχρι το φινάλε αφού ο Πεπ έκανε αλλαγές και συντήρηση.