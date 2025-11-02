Λοντίγκιν: «Έχουμε πάρα πολλά να διεκδικήσουμε μπροστά μας...» (vid)

Ο Γιούρι Λοντίγκιν εμφανίστηκε ικανοποιημένος από το τρίποντο του Λεβαδειακού επί της ΑΕΛ Novibet… «και με καλή εμφάνιση κιόλας, όταν είναι με καλή εμφάνιση είναι πιο ευχάριστη η νίκη».

Οι δηλώσεις του τερματοφύλακα του Λεβαδειακού μετά το 2-0 των Βοιωτών στην ΑΕΛ Novibet Arena… «Από πλευράς μου δεν ήταν από τα πιο δύσκολα παιχνίδια, υπήρχε ένταση φυσικά, έπρεπε να είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο.

Για το παιχνίδι, είχαμε πει ότι πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ στα πρώτα λεπτά, να είμαστε συγκεντρωμένοι, μην δεχθούμε κάποιο γκολ ώστε να είναι πιο δύσκολο για εμάς, αυτό το κάναμε. Μετά ελέγξαμε το παιχνίδι, υπήρχαν κάποιες στιγμές που η Λάρισα πήγε να μας πιέσει λίγο περισσότερο, σήμερα σα να μου φάνηκε ότι πήραμε περισσότερες μονομαχίες, ήμασταν πάρα πολύ καλοί.

Είμαι πολύ χαρούμενος, πήραμε αυτούς τους τρεις πολύ δύσκολους βαθμούς εδώ μέσα, συνεχίζουμε.... Και με καλή εμφάνιση κιόλας, όταν είναι με καλή εμφάνιση είναι πιο ευχάριστη η νίκη.

Φυσικά δεν είναι εύκολο σε κάθε παιχνίδι να είσαι μέσα στην χαρά και τόσο ικανοποιημένος, κάθε φορά κάτι έχεις να βελτιώσεις, αλλά έτσι όπως πηγαίνουμε με τον τρόπο που προχωράμε, με τον τρόπο που παίζουμε, που συμμετέχουν όλοι οι παίκτες, είναι πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ καλό, έχουμε πάρα πολλά να διεκδικήσουμε μπροστά μας, τα πιο δύσκολα είναι μπροστά μας. Θα συνεχίζουμε να δουλεύουμε, ευχαριστούμε τον κόσμο που ήρθε να μας υποστηρίξει"