Με Ζοάο Μάριο, Κοϊτά και Καλοσκάμη μεσοεπιθετικά η ΑΕΚ

Έγινε γνωστή η ενδεκάδα της ΑΕΚ για τον αγώνα με τον Παναιτωλικό που θα διεξαχθεί στην Αγιά Σοφιά - ΟΠΑΠ Arena, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Super League.

Ο Μάρκο Νίκολιτς ξεκινά με τον Στρακόσα κάτω από τα δοκάρια, τους Βίντα-Φιλίπε Ρέλβας στην άμυνα, τον Ρότα δεξιά και τον Πενράις αριστερά.

Στον άξονα, βρίσκεται το δίδυμο των Μαρίν-Πινέδα, με τους Ζοάο Μάριο, Καλοσκάμη, Κοϊτά να κινούνται στην μεσοεπιθετική τριάδα πίσω από τον Πιερό.

Στον πάγκο: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Μουκουντί, Πήλιος, Κοσίδης, Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς, Γκατσίνοβιτς, Λιούμπισιτς, Περέιρα, Κουτέσα, Γιόβιτς.

Οι 11 του Παναιτωλικού

Ο Γιάννης Αναστασίου επέλεξε για την ενδεκάδα του, τους: Τσάβες, Μαυρία, Σιέλη, Κόγιτς, Στάγιτς, Μπουχαλάκη, Εστεμπάν, Κοντούρη, Μίχαλακ, Ενκολόλο, Άλεξιτς.

Στον πάγκο: Ζίβκοβιτς, Παρδαλός, Μάνος, Γκαρσία, Αγαπάκης, Νικολάου, Μπελεβώνης, Ματσάν, Σμυρλής, Τσούρα, Λούις, Αγκίρε.