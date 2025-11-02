Παπαδόπουλος: «Ο Λεβαδειακός μπορεί να φτάσει πάρα πολύ ψηλά φέτος»

Ο τεχνικός των Βοιωτών χαρακτήρισε «καταπληκτική» την εμφάνιση της ομάδας του κυρίως στο α’ ημίχρονο.

Η δήλωση του Νίκου Παπαδόπουλου για την εμφάνιση του Λεβαδειακού στο διπλό στο AEL Novibet Arena ήταν χαρακτηριστική. «Ευχαριστιέμαι να βλέπω την ομάδα μου να παίζει ποδόσφαιρο».

Αναλυτικά όσα είπε ο Έλληνας τεχνικός.

«Το πρώτο ημίχρονο μας ήταν καταπληκτικό, έπρεπε να σκοράρουμε και δεύτερο και τρίτο γκολ, έτσι όπως πήγαινε το παιχνίδι, είχαμε πολλές ευκαιρίες, κυριαρχικό ποδόσφαιρο, δεν ξέρω πόσο ήταν η κατοχή στο α’ ημίχρονο αλλά η ομάδα μας ήταν καταπληκτική και σε μία αδράνεια θα ήταν κρίμα να ισοφαριστούμε με το δοκάρι. Στο β’ ημίχρονο οι παίκτες μου συνέχισαν στο ίδιο στυλ παιχνιδιού, με την ίδια φιλοσοφία και δίκαια κερδίσαμε το ματς. Η δική μας η ομάδα μπορεί να φτάσει πάρα πολύ ψηλά, με πολλή δουλειά, με αφοσίωση στο πλάνο μας και δίνοντας και την ψυχή τους μέσα στο γήπεδο.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο μας που ήρθε. Ένα μεγάλο κέρδος για τον Λεβαδειακό φέτος είναι ότι ο κόσμος έχει ζεσταθεί, έρχεται και στα εκτός έδρας παιχνίδια και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς. Το σημαντικότερο είναι όμως, θα το πω για άλλη μια φορά και ας γίνομαι κουραστικός, ότι ευχαριστιέμαι να βλέπω την ομάδα μου να παίζει ποιδόσφαιρο. Πραγματικά την ευχαριστιέμαι και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε όλους γι' αυτό που παρουσιάζουμε φέτος…».

Για τη συνέχεια... «Καμία ομάδα δεν έχει βατό πρόγραμμα, το κάνεις εσύ βατό, ίσως το παιχνίδι της επόμενης αγωνιστικής (με Πανσερραϊκό εντός) είναι ακόμη πιο δύσκολο γιατί όσο αυξάνουμε τις προσδοκίες μας, όσο αυξάνουμε αυτό που βλέπουμε στο γήπεδο, μπορεί εύκολα να έρθει μια κακή ημέρα αν δεν είσαι συγκεντρωμένος και μπεις άσχημα στο παιχνίδι. Αυτό δεν θα το αφήσω να γίνει. Εικοσιτέσσερις ώρες χαρά και από την Τρίτη συγκέντρωση στο επόμενο παιχνίδι».