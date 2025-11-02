Αντίπαλοι ΠΑΟΚ: Λευκή ισοπαλία για Γιουνγκ Μπόις πριν την Τούμπα!

Η ομάδα της Βέρνης έμεινε στο 0-0 στο ντέρμπι με την Βασιλεία και η διαφορά της από την κορυφή αυξήθηκε στους 9 πόντους.

Η αλλαγή προπονητή έφερε νέο αγωνιστικό μοτίβο, αλλά όχι επιστροφή στις επιτυχίες για την Γιουνγκ Μπόις. Λίγες ημέρες πριν την επίσκεψη της στην Τούμπα, η ομάδα της Βέρνης έμεινε στο 0-0 στο ντέρμπι με την Βασιλεία και είδε την διαφορά της από την κορυφή να αυξάνεται στους 9 βαθμούς.

Στην πρεμιέρα του Χεράρδο Σεοάν στον πάγκο της, η Γιουνγκ Μπόις άλλαξε τακτικό σχηματισμό (4-2-3-1 από 4-4-2) και έπαιξε σε πολύ πιο ελεγχόμενο τέμπο (τα τρία τελευταία παιχνίδια της είχαν όλα πάνω από 5 γκολ). Ωστόσο, η αποβολή του Γκίγκοβιτς στο 48ο λεπτό υποχρέωσε την προσεχή αντίπαλο του ΠΑΟΚ να παίξει πολύ πιο κλειστά, θέλοντας να κρατήσει το μηδέν.

Αυτό έγινε, αφού η Βασιλεία σε καμία από τις 15 τελικές της δεν βρήκε εστία, με το 0-0 να μένει ως το τέλος, σε μία δίκαιη μοιρασιά στην Βέρνη.