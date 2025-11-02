Αποδοκιμασίες στο AEL FC Arena και συζήτηση με τους οργανωμένους

Παίκτες και τεχνική ηγεσία της AEL Novibet τα είπαν σε ήρεμο τόνο με τους οπαδούς μπροστά από το πέταλο, μετά την ήττα από τον Λεβαδειακό. Τι είπε ο Στέλιος Μαλεζάς.

Το σφύριγμα της λήξης από τον Κατοίκο συνοδεύτηκε από αποδοκιμασίες προς τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΛ Novibet.

Λίγο αργότερα, ποδοσφαιριστές και τεχνική ηγεσία πήγαν μπροστά στο πέταλο των οργανωμένων και συζήτησαν για τα αίτια της ήττας. «Όταν η ομάδα δεν κερδίζει ο κόσμος έχει δίκιο να γκρινιάζει. Εμείς πρέπει να κοιτάξουμε τη δουλειά μας για να τους κάνουμε χαρούμενους» τόνισε ο Στέλιος Μαλεζάς.

Όσο για τον αγώνα... «Ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά, ελέγξαμε το παιχνίδι, είχαμε τις ευκαιρίες μας, δυστυχώς στην πρώτη φάση του αντιπάλου δεχθήκαμε το γκολ, το χειρότερο όμως δεν ήταν αυτό ήταν ότι χάσαμε μετά το μυαλό μας. Για 10-15 λεπτά δεν υπήρχαμε στο παιχνίδι. Προσπαθήσαμε, είχαμε το δοκάρι, στο β΄ημίχρονο παλεύαμε μέχρι εκεί που μπορούσαμε, μείναμε με 10 παίκτες λόγω τραυματισμού πάνω στην αλλαγή που κάναμε. Δεν ήταν η μέρα μας, παρόλα αυτά στην ομάδα στην οποία βρισκόμαστε πρέπει και στην κακή μέρα να παίρνουμε πράγματα».