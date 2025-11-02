Το πέναλτι που ζήτησε ο Λεβαδειακός στο μαρκάρισμα στον Παλάσιος (vid)

Στο 61' ο Λεβαδειακός ζήτησε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Κοσσονού στον Παλάσιος αλλά ο διαιτητής Κατοίκος έδειξε επιθετικό φάουλ και ο VARίστας Κουμπαράκης συμφώνησε.

Η επίμαχη φάση