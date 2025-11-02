ΑΕΛ - Λεβαδειακός: Ο Λοντίγκιν σταμάτησε τον Τούπτα (vid)

Στο 57' η ΑΕΛ Novibet απείλησε τον Λεβαδειακό. Δυνατό σουτ του Τούπτα μέσα στην περιοχή και πλάγια δεξιά, αλλά ο Λοντίγκιν με το ένα χέρι απέκρουσε ενστικτωδώς.

Η ευκαιρία της ΑΕΛ Novibet