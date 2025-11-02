Πρώτη και αήττητη: «Λύγισε» και τον Βόλο η Κ17 του Παναθηναϊκού

Η Κ17 του Παναθηναϊκού νίκησε με 2-1 τον Βόλο, στα πλαίσια της 9ης αγωνιστικής της Super League K17.

Οι «πράσινοι» υποδέχθηκαν τον Βόλο και είχαν από το ξεκίνημα του αγώνα τον έλεγχο, δημιουργώντας φάσεις και βρίσκοντας γκολ στο 18ο λεπτό. Ο Μπινιάρης έκανε την κάθετη μπαλιά και ο Καραγκούνης βρέθηκε απέναντι στον αντίπαλο τερματοφύλακα, «γράφοντας» το 1-0.

Οι Θεσσαλοί ωστόσο κατάφεραν να βγάλουν αντίδραση και κόντρα στην ροή του αγώνα ισοφάρισαν στην εκπνοή του πρώτου μέρους, με κεφαλιά του Ρήγα.

Το γκολ αυτό πάντως δεν πτόησε τους γηπεδούχους, που στο 65’ βρήκαν δεύτερο γκολ με κεφαλιά του Μανγκανιέλο από σέντρα του Καλμπουρτζή και πήραν έτσι τη νίκη και τους τρεις βαθμούς.

Παναθηναϊκός: Γείτονας, Καλμπουρτζής, Γκαρτζονίκας, Σέμος, Τσίγκας, Κάρο (55' Δήμος), Κρητικός (87' Κόκκινος), Μπινιάρης (87' Παπακώστας), Φώτης, Καραγκούνης (63' Βασιλόπουλος) , Νταμπίζας (55' Δήμος).

Βόλος: Μαρκάτας, Σήντος, Σχόρης, Γκρίνιας, Ρήγας, Χαλιμούρδας, Κλίμης, Γιαννακάς, Κυρίτσης, Ρεφατλάρι, Χάνος.