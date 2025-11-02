«Χάος» σε σιδηροδρομικό σταθμό της Κολωνίας από οπαδούς Ντόρτμουντ και Σάλκε (vid)

Περίπου 350 άτομα συμμετείχαν σε επεισόδια νωρίς το πρωί του Σαββάτου (1/11) στη Γερμανία και με άμεση επέμβαση της αστυνομίας αποφεύχθηκαν τα χειρότερα, βάζοντας τους εξαγριωμένους οπαδούς στα βαγόνια τους! Οι Βεστφαλοί συνέχισαν με προορισμό του Άουγκσμπουργκ και οι οπαδοί των «Βασιλικών μπλε» προς την Καρλσρούη.
Δείτε το βίντεο με το «χάος» σε σιδηροδρομικό σταθμό της Κολωνίας και απολογισμό έναν τραυματία αστυνομικό, αλλά καμία σύλληψη, με την έρευνα σε εξέλιξη:
🇩🇪💥 Schalke vs Borussia Dortmund at Cologne train station earlier this weekend. Borussia Dortmund on their way back from their match in Augsburg. Schalke on their way to Karlsruhe. pic.twitter.com/EIQZR4LAEx— 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) November 2, 2025