«Χάος» σε σιδηροδρομικό σταθμό της Κολωνίας από οπαδούς Ντόρτμουντ και Σάλκε (vid)

Μπορεί να τους χωρίζει μία κατηγορία πλέον, όμως το... ντέρμπι της κοιλάδας του Ρουρ μεταφέρθηκε έξω από τα γήπεδα.

Περίπου 350 άτομα συμμετείχαν σε επεισόδια νωρίς το πρωί του Σαββάτου (1/11) στη Γερμανία και με άμεση επέμβαση της αστυνομίας αποφεύχθηκαν τα χειρότερα, βάζοντας τους εξαγριωμένους οπαδούς στα βαγόνια τους! Οι Βεστφαλοί συνέχισαν με προορισμό του Άουγκσμπουργκ και οι οπαδοί των «Βασιλικών μπλε» προς την Καρλσρούη.

Δείτε το βίντεο με το «χάος» σε σιδηροδρομικό σταθμό της Κολωνίας και απολογισμό έναν τραυματία αστυνομικό, αλλά καμία σύλληψη, με την έρευνα σε εξέλιξη: