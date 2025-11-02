Τα Facts & Figures του Πανσερραϊκός - ΠΑΟΚ

Όπως αναφέρουν οι Θεσσαλονικείς:
«Το paokfc.gr σας βάζει από νωρίς στο κλίμα της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League 2025-26, κόντρα στον Πανσερραϊκό στο δημοτικό γήπεδο Σερρών. Διαβάστε ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικά με το background του αγώνα και την προϊστορία του Δικεφάλου κόντρα στην ομάδα των Σερρών.
- 3 διαδοχικές νίκες έχει πλέον ο ΠΑΟΚ στην έδρα του Πανσερραϊκού και στις δύο από αυτές έχει κρατήσει και ανέπαφη την εστία του. Το 2023-24 επικράτησε δύο φορές στο γήπεδο του Πανσερραϊκού για το Κύπελλο Ελλάδας στις 17 Ιανουαρίου 2024 (4-0) και για το πρωτάθλημα (2-0). Ακολούθησε η περσινή σεζόν με τη νίκη με 4-1 στις 8 Δεκεμβρίου 2024.
- Η επικράτηση του ΠΑΟΚ στην αναμέτρηση τους στις Σέρρες για το πρωτάθλημα στις 28 Φεβρουαρίου με 2-0 (45’ Κωνσταντέλιας, 90’ αυτ. Πεταυράκης) έβαλε ένα τέλος σε ένα ιδιόμορφο σερί που είχε ο Πανσερραϊκός σε πέντε διαδοχικά παιχνίδια με τον Δικέφαλο, όπου δεν είχε ηττηθεί σε αγώνα που αφορούσε την Α’ Εθνική/Super League. Ο Πανσερραϊκός στα σπάνια περάσματα του τα τελευταία χρόνια από την μεγάλη κατηγορία είχε καταφέρει να μην ηττηθεί από τον ΠΑΟΚ και ο απολογισμός του ήταν τέσσερις ισοπαλίες και μια νίκη.
- Η απόσταση ανάμεσα στις δύο νίκες του ΠΑΟΚ στις Σέρρες ήταν σχεδόν 27 χρόνια, αλλά μέσα σε αυτό το διάστημα έχουν γίνει μόλις επτά αναμετρήσεις. Δηλαδή από τις 29 Νοεμβρίου 1987, όταν επικράτησε με το γκολ του Μπάνον στο 82ο λεπτό, μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2024 και τη νίκη με 2-0.
- Το τέλος αυτής της παράδοσης, πάντως μέσα στο 2023-24 μπήκε με εντυπωσιακό τρόπο, αφού συναντήθηκαν τέσσερις φορές και στις δύο έδρες, μαζί με τις αναμετρήσεις για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας. Με σκορ 16-0 ο ΠΑΟΚ σημείωσε τέσσερις νίκες και έκλεισε τη σειρά των αγώνων με εντυπωσιακό τρόπο.
- Ο ΠΑΟΚ συνολικά έχει 12 νίκες στα 26 παιχνίδια που έχουν δώσει μεταξύ τους με γηπεδούχο τον Πανσερραϊκό. Υπάρχουν ακόμη εννέα ισοπαλίες και πέντε νίκες της ομάδας των Σερρών.
- Η τελευταία νίκη του Πανσερραϊκού έχει επιτευχθεί την τελευταία αγωνιστική της σεζόν 1990-91 με σκορ 2-1 χάρη στα γκολ των Νικολάι Πετρούνοφ (28’) και του Νίκου Πάτηνιου (57’), ενώ το γκολ του ΠΑΟΚ είχε σημειώσει ο Χοσάμ Χασάν (20’).
- Το 4-1 του 1973-74 είναι και η ευρύτερη εκτός έδρας νίκη του ΠΑΟΚ επί του Πανσερραϊκού, ενώ νίκη με 4-1 υπάρχει και το 1985-86.
- Η πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση ήταν τις 27 Μαρτίου 1966 και ολοκληρώθηκε με νίκη του Πανσερραϊκού με 2-1, με τον Γιώργο Αποστολίδη να σημειώνει και τα δύο τέρματα (39’, 70’). Για τον ΠΑΟΚ είχε μειώσει στο 80’ ο Ανέστης Αφεντουλίδης.
- Ο Νέτο Γκουερίνο και ο Γιώργος Κούδας με τέσσερα γκολ είναι οι ποδοσφαιριστές που έχουν σκοράρει τα περισσότερα γκολ για τον ΠΑΟΚ στις εκτός έδρας αναμετρήσεις με τον Πανσερραϊκό.