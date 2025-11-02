ΠΑΟΚ έξι αστέρων στην Αθήνα και το Μοσχάτο απέναντι στον τοπικό Οδυσσέα (0-6), λίγες μέρες πριν το μεγάλο εντός έδρας ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Ο ΠΑΟΚ είχε «καθαρίσει» μόλις από το πρώτο ημίχρονο με τέσσερα γκολ την υπόθεση νίκη. Με εναέριο πλασέ η Αντρέφσκα έκανε το 0-1 στο 26ο λεπτό, ενώ με όμορφο πλασέ από τα 30 μέτρα η Μήτκου εννιά λεπτά αργότερα έγραψε το 0-2.

Η Γκατσανίτσα με δύο προσωπικά τέρματα στο τελευταίο πεντάλεπτο του ημιχρόνου έκανε το 0-4, απλοποιώντας την υπόθεση νίκη για τον ΠΑΟΚ μέσα στην Αθήνα.

Στο 48΄η Γιοπίς με διαγώνιο σουτ το 0-5, ενώ στο 90+1 η αρχηγός Θωμαή Βαρδαλή διαμόρφωσε το τελικό 0-6.

Έξι νίκες στις έξι πρώτες αγωνιστικές για τον Δικέφαλο του Βορρά, ο οποίος υποδέχεται την ΑΕΚ το προσεχές Σάββατο (8/11 13:45).