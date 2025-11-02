MENU
Ευκαιρία για την ΑΕΛ: Ο Λοντίγκιν είπε «όχι» στον Χατζηστραβό (vid)

Ποδόσφαιρο
Ευκαιρία για την ΑΕΛ Novibet στο 7ο λεπτό να ανοίξει το σκορ κόντρα στον Λεβαδειακό. Σουτ του Χατζηστραβού λίγο έξω από την περιοχή, απέκρουσε ο Λοντίγκιν.

Το σουτ του Χατζηστραβού

