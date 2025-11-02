Ο Λεβαδειακός συνέχισε την... ξέφρενη πορεία του και κόντρα στην ΑΕΛ Novibet την οποία «υπέταξε» με 0-2 στην Θεσσαλία για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Οι Βοιωτοί του Νίκου Παπαδόπουλου κατάφεραν να φύγουν με το διπλό (0-2) από την έδρα της AΕΛ Novibet και έτσι ανέβηκαν στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας «παρέα» με τον Βόλο στους 15 βαθμούς. Οι Θεσσαλοί έμειναν στην 11η θέση της κατάταξης με 7 πόντους.

Η ΑΕΛ Novibet ξεκίνησε δυνατά το παιχνίδι από τα πρώτα λεπτά και στο τρίτο λεπτό είχε καλή στιγμή με τον Μούργο να σουτάρει και η μπάλα να φεύγει κόρνερ μετά από κόντρα. Ένα λεπτό μετά το σουτ του Παπαγεωργίου από μακρινή απόσταση, έφυγε ψηλά άουτ. Στο 6' οι γηπεδούχοι είχαν νέα καλή ευκαιρία για το 1-0, αλλά ο Λοντίγκιν απέκρουσε με υπερένταση του σουτ του Χατζηστραβού. Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Ατανάσοφ πήγε να βάλει το γκολ της χρονιάς πίσω από το κέντρο αλλά ο Λοντίγκιν μάζεψε τη μπάλα. Στο 17ο λεπτό της αναμέτρησης ο Λεβαδειακός άνοιξε το σκορ στο παιχνίδι στην πρώτη του ουσιαστικά ευκαιρία στο ματς, με τον Πεντρόσο να σκοράρει από κοντά με κεφαλιά, μετά από σουτ του Τσάπρα που κόντραρε.

Όσο περνούσε η ώρα, οι Βοιωτοί πατούσαν καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο και στο 21' απείλησαν ξανά την εστία του Μελίσσα με το μακρινό σουτ του Παλάσιος. Στο 33' ο δραστήριος Παλάσιος έκανε ωραία προσπάθεια από τα δεξιά και γύρισμα στην περιοχή των Θεσσαλών, αλλά ο Μπαγκαλιάνης έδιωξε σωτηρία σε κόρνερ. Ο Λεβαδειακός ήταν ανώτερος και ήλεγχε με άνεση το ρυθμό της αναμέτρησης και στο 36' είχε νέα καλή στιγμή με σουτ του Μπάλτζι το οποίο έδιωξε μακριά ο Μελίσσας. Οκτώ λεπτά αργότερα η ΑΕΛ Novibet είχε μεγάλη στιγμή για την ισοφάριση, όμως ο Λοντίγκιν απέκρουσε εντυπωσιακά σε κόρνερ την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ατανάσοφ. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου ο Πασάς πήγε να πετύχει ένα τρομερό γκολ με ψαλιδάκι, αλλά η μπάλα δεν του έκανε το χατίρι καθώς σταμάτησε στο αριστερό δοκάρι του Λεβαδειακού.

Με την επανέναρξη του δευτέρου ημιχρόνου και στο 50, ο Κωστή είχε σπουδαία ευκαιρία για το 0-2, αλλά το σουτ που έπιασε πέρασε λίγο άουτ. Δύο λεπτά μετά, ο Πασάς σημάδεψε ξανά το δοκάρι του Λεβαδειακού με ωραία κεφαλιά, αλλά και αυτή τη φορά η μπάλα δεν του έκανε το... χατίρι. Στο 56' η κεφαλιά του Σαγκάλ κατέληξε στην αγκαλιά του Λοντίγκιν που μάζεψε σταθερά. Οι Θεσσαλοί ανέβασαν αισθητά την απόδοση τους στο δεύτερο μέρος και στο 57' είχαν νέα καλή στιγμή με το γύρισμα του Τούπτα να μπλοκάρεται με διπλή προσπάθεια από τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων.

Ο Λεβαδειακός απείλησε ξανά μετά από ώρα στο 65' με το άστοχο σουτ του Παλάσιος. Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου διαχειρίζονταν το υπέρ της 0-1, ενώ προσπάθησε να βρει και ακόμη ένα γκολ για να κλειδώσει τη νίκη. Στο 78' παραλίγο να τα καταφέρει, αλλά ο Μελίσσας απέκρουσε εντυπωσιακά με το ένα χέρι σε κόρνερ το πλάγιο σουτ του Παλάσιος. Στο 81΄ο Σαγκάλ αποχώρησε τραυματίας από το ματς, αφήνοντας την ΑΕΛ Novibet με παίκτη λιγότερο, καθώς είχαν ολοκληρωθεί όλες οι αλλαγές του Στέλιου Μαλεζά. Ο Λεβαδειακός κατάφερε να βρει και δεύτερο τέρμα στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων με πλασέ του Συμελίδη από κοντά και έτσι πανηγύρισε τεράστιο «διπλό» στην Λάρισα με 0-2.

ΑΕΛ Novibet (Σ. Μαλεζάς): Μελίσσας, Παπαγεωργίου, Ουαταρά, Μπαγκαλιάνης, Τσάκλα, Πέρες (80′ Στάικος), Ατανάσοφ, Χατζηστραβός (53′ Τούπτα), Πασάς, Ουάρντα (80′ Γιούσης), Μούργος (53′ Σαγκάλ).

Λεβαδειακός (Ν. Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Βήχος, Τσάπρας, Λιάγκας, Μάγκνουσον, Κωστή, Τσοκάι, Μπάλτσι (73′ Λάγιους), Παλάσιος, Βέρμπιτς (60′ Συμελίδης), Πεντρόσο (73′ Όσμπολτ).