Το εκπληκτικό βίντεο της Ένωσης για τον Στέλιο Μανωλά: «Μία ζωή μόνο ΑΕΚ»

Το τιμώμενο πρόσωπο στη Νέα Φιλαδέλφεια θα είναι ο Στέλιος Μανωλάς, με την ΑΕΚ να υποδέχεται στο Meet and greet τον εμβληματικό αρχηγό της, πριν την αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό στην OPAP Arena.

Αναλυτικά:

Ο Στέλιος Μανωλάς θα είναι το τιμώμενο πρόσωπο απόψε στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες συμμετοχές και τους περισσότερους τίτλους στην ιστορία της ΑΕΚ, ο εμβληματικός αμυντικός των δεκαετιών ‘80 και ‘90, θα συναντήσει τους οπαδούς πριν τον αγώνα με τον Παναιτωλικό, για να φωτογραφηθεί μαζί τους και να υπογράψει αυτόγραφα.

Ήταν για σχεδόν δύο δεκαετίες η «σημαία» της ΑΕΚ και φόρεσε μόνο τη φανέλα της και καμία άλλη! Μεγάλος παίκτης και μεγάλος ηγέτης, με μοναδικά επιτεύγματα:

4 Πρωταθλήματα, 3 Κύπελλα, 1 Λιγκ Καπ, 2 Σούπερ Καπ

3 Πρωταθλήματα Ελλάδας Εφήβων

3 φορές καλύτερος παίκτης του πρωταθλήματος

71 συμμετοχές (6 γκολ) με Εθνική Ελλάδας

Κύπελλο Ελλάδας 2016 ως προπονητής της ΑΕΚ

Στέλιος Μανωλάς: Μια ζωή μόνο ΑΕΚ!