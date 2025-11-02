ΟΦΗ: Με απουσίες η πρώτη αποστολή του Κόντη για το ματς κόντρα στον Αστέρα

Έτοιμος για το ντεμπούτο του στον ΟΦΗ είναι ο Χρήστος Κόντης, με τον Έλληνα τεχνικό να ανακοινώνει την αποστολή για την αναμέτρηση ενάντια στον Αστέρα Aktor.

Χωρίς τους Γκονθάλεθ, Χατζηθεοδωρίδη, Καλαφάτη, Καινουργιάκη, Κοντεκά, Κουτσουπιά, Λαγουδάκη και Χνάρη θα αγωνιστεί ο ΟΦΗ κόντρα στον Αστερα Aktor στο ντεμπούτο του Χρήστου Κόντη στον πάγκο των Κρητικών.

Στην 23μελή αποστολή του ΟΦΗ συμπεριλήφθηκαν οι: Χριστογεώργος, Λίλο, Κατσίκας, Μαρινάκης, Λιούις, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Κρίζμανιτς, Χριστόπουλος, Βούκοτιτς, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Μπαΐνοβιτς, Ανδρούτσος, Νέιρα, Φούντας, Σενγκέλια, Νους, Φαϊτάκης, Θεοδοσουλάκης, Ζανελάτο, Ράκονιατς, Σαλσέδο.