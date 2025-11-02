Δεύτερη κολλητή εκτός έδρας νίκη για την ομάδα του Βίγκο (1-2 την Λεβάντε) και πάλι με γκολ στο φινάλε.

Ήταν να μην πάρει μπροστά η Θέλτα, που έκανε 9 αγωνιστικές για να γευτεί την χαρά της νίκης και πλέον παίρνει τα πάνω της. Δεύτερο διπλό για την ομάδα του Βίγκο και πάλι με γκολ στο τέλος, σε ένα πολύ επεισοδιακό ματς με την Λεβάντε.

Οι γηπεδούχοι έμειναν με παίκτη λιγότερο από την αποβολή του Ουνάι Βενθεδόρ (29') και σαν να μην έφτανε αυτό είδαν τον Ετά Εγιόνγκ να αστοχεί σε πέναλτι λίγο αργότερα (37').

Οι φιλοξενούμενοι πήραν προβάδισμα με εκπληκτικό σουτ του Μινγκέθα (40'), όμως η Λεβάντε που αποδείχθηκε σκληρό καρύδι έφερε το παιχνίδι στα ίσα με τον Αριάγα (66', 1-1).

Τα πάντα έδειχναν μία ακόμα ισοπαλία, όμως στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ρομάν έκανε το 1-2 και χάρισε στην Θέλτα μία τεράστια νίκη, που της έδωσε μεγάλη βαθμολογική ώθηση.