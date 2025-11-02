Δύσκολη νίκη για τον Παναθηναϊκό στο Περιστέρι

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 2-1 τις Νέες Ατρομήτου και ανέβηκε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας.

Την τρίτη του σερί νίκη πέτυχε ο Παναθηναϊκός, λυγίζοντας με 2-1 τις Νέες Ατρομήτου, εκτός έδρας, για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου γυναικών.

Ο Παναθηναϊκός άνοιξε λογαριασμό με μακρινό σουτ της Πούλιου στο 29ο λεπτό της αναμέτρησης (0-1), ωστόσο δέκα λεπτά αργότερα οι γηπεδούχες ισοφάρισαν σε 1-1 που ήταν και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μισό το «τριφύλλι» πέρασε μπροστά με τη Μπράντιτς να κάνει το 1-2 στο 57’. Οι «πράσινες» είχαν ευκαιρίες να ανοίξουν κι άλλο το σκορ αλλά δε βρήκαν δίχτυα με το ματς να λήγει τελικά 1-2 υπέρ του ΠΑΟ.

Παναθηναϊκός (Κνέζεβιτς): Χατζηχαριστού, Πέιου, Κόλλια, Πούλιου, Ίλιτς, Σιαφαρίκα, Μπριάνα, Ζώτου, Καλαντάντζε, Νίκολιτς και Μπράντιτς.

Αγωνίστηκαν και οι Gumbs, Νάνου, Στεργιούλη, Κωστοπούλου και Καλοκαιρινού στη θέση των Μπριάνα, Πέιου, Ζώτου, Σιαφαρίκα και Νίκολιτς.