Νέα απόλυση στον πάγκο του Ηρακλή: Αιφνίδιο τέλος με Σπανό!

Ριζικές αλλαγές -εκ νέου- στον Ηρακλή μετά το ανεπιτυχές αποτέλεσμα κόντρα στην Αναγέννηση Καρδίτσας, με τον Δημήτρη Σπανό να αποτελεί παρελθόν από τον «κυανόλευκο» πάγκο!

Σε αναζήτηση προπονητή βρίσκεται για δεύτερη φορά την φετινή σεζόν ο Γηραιός. Μετά τον Μπάμπη Τεννέ, ούτε ο Δημήτρης Σπανός μακροημέρευσε στην τεχνική ηγεσία του Ηρακλή, καθώς μετά την ισοπαλία (1-1) απέναντι στην Αναγέννηση Καρδίτσας, ανακοινώθηκε αιφνίδια η απόλυση του!

Ο 56χρονος τεχνικός αποχωρεί μετά από μόλις 45 ημέρες στον «κυανόλευκο» πάγκο, με την ανακοίνωση της ΠΑΕ να καταλογίζει αδυναμία διαχείρισης του ρόστερ, με συνέπεια την λύση της συνεργασίας τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Μετά και το σημερινό ατυχές αποτέλεσμα για την ομάδα μας αποφασίσαμε να λύσουμε τη συνεργασία μας με τον κ. Δημήτρη Σπανό.

Η αιτία είναι ότι στα δύσκολα παιχνίδια που είχε η ομάδα μας με τον ΠΑΟΚ Β, στο οποίο η ομάδα μας κέρδισε συμπτωματικά, καθώς, επίσης και στον αγώνα με τη Νίκη Βόλου και στον σημερινό με την Αναγέννηση Καρδίτσας έδειξε ότι δε μπορεί να διαχειριστεί σωστά το ρόστερ της ομάδας μας κι έτσι δε μπορεί να μας βοηθήσει.

Τον ευχαριστούμε».