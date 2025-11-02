ΠΑΟΚ: Κυκλοφορούν την Δευτέρα (03.11) τα εισιτήρια με Γιουνγκ Μπόις

Σε κυκλοφορία τίθενται από αύριο (3/11 10:00) τα εισιτήρια του ΠΑΟΚ για την αναμέτρηση της League Phase του Europa League κόντρα στην Γιουνγκ Μπόις στην Τούμπα.

Η ανακοίνωση της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ:

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι την Δευτέρα (03.11) στις 10:00 θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα ΠΑΟΚ-Γιουνγκ Μπόις για την 4η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League 2025-26, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη (06.11, 22:00) στο γήπεδο της Τούμπας.

Τιμές Εισιτηρίων:

Θύρα Τιμή Παιδικό 1 €40 €5 2, 3 €35 €5 5, 6 €25 €5 4, 4Α €15 – 7, 7Α €20 €5 VIP, VIPA €100 –

Κανάλια πώλησης:

Α.Επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Β.Επίσημη ιστοσελίδα της Ticketmaster

Δεδομένης της ισχύουσας νομοθεσίας & της αποκλειστικής χρήσης του Gov.gr Wallet για την είσοδο των φιλάθλων μας στο γήπεδο & προς αποφυγή οποιουδήποτε τεχνικού προβλήματος, σας ενημερώνουμε ότι η πώληση θα σταματήσει 1 ώρα πριν την έναρξη του αγώνα δηλαδή στις 06/11/2025 21:00.