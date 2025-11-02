ΠΑΟΚ: Κυκλοφορούν την Δευτέρα (03.11) τα εισιτήρια με Γιουνγκ Μπόις

Η ανακοίνωση της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ:
Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι την Δευτέρα (03.11) στις 10:00 θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα ΠΑΟΚ-Γιουνγκ Μπόις για την 4η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League 2025-26, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη (06.11, 22:00) στο γήπεδο της Τούμπας.
Τιμές Εισιτηρίων:
|Θύρα
|Τιμή
|Παιδικό
|1
|€40
|€5
|2, 3
|€35
|€5
|5, 6
|€25
|€5
|4, 4Α
|€15
|–
|7, 7Α
|€20
|€5
|VIP, VIPA
|€100
|–
Κανάλια πώλησης:
Α.Επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ
Β.Επίσημη ιστοσελίδα της Ticketmaster
Δεδομένης της ισχύουσας νομοθεσίας & της αποκλειστικής χρήσης του Gov.gr Wallet για την είσοδο των φιλάθλων μας στο γήπεδο & προς αποφυγή οποιουδήποτε τεχνικού προβλήματος, σας ενημερώνουμε ότι η πώληση θα σταματήσει 1 ώρα πριν την έναρξη του αγώνα δηλαδή στις 06/11/2025 21:00.