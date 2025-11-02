Ισόπαλοι στην Καρδίτσα Αναγέννηση και Ηρακλής - Νικηφόρο πέρασμα από την Χαλάστρα για Αστέρα Β'

Αναγέννηση και Ηρακλής ήρθαν ισόπαλοι με 1-1 στην Καρδίτσα, στο ντέρμπι κορυφής για τον A' όμιλο της Superleague 2. Πέρασε από την Χαλάστρα με 0-1 ο Αστέρας Β Aktor.

Δυνατές μεσημεριανές αναμετρήσεις για την δεύτερη κατηγορία, μεταξύ Αναγέννησης - Ηρακλή και Καμπανιακού - Αστέρα Aktor Β΄.

Στην Καρδίτσα οι Θεσσαλονικείς έψαχναν εκτός έδρας νίκη, για να διευρύνουν την διαφορά τους από την δεύτερη θέση, με τους γηπεδούχους να επιθυμούν να οδηγήσουν τον Γηραιό στην πρώτη του ήττα για φέτος στο πρωτάθλημα και να ανέβουν εκείνοι στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με δυνατές μονομαχίες και κακό ρυθμό. Στο πρώτο ημίωρο του αγώνα δεν σημειώθηκε κάτι το σημαντικό, με τον Ηρακλή να έχει την πρωτοβουλία, όχι όμως και το γκολ που θα έκανε πιο απλό το έργο των παικτών του Δημήτρη Σπανού.

Αυτό έγινε στο 38΄, όταν με καρφωτή κεφαλιά του Παναγιώτη Παναγιωτίδη στο δεύτερο δοκάρι, μετά από «συστημένη» σέντρα του Κάτσικα από τα δεξιά οι κυανόλευκοι πήραν το προβάδισμα.. Τρίτο γκολ στο πρωτάθλημα για τον μέσο του «Γηραιού», σε ιδανικό τάιμινγκ.

Το πρώτο μέρος κύλησε δίχως περαιτέρω ιδιαίτερες συγκινήσεις.

Στην επανάληψη ο Ηρακλής είχε νέα μεγάλη ευκαιρία για το 0-2. Ο Κυνηγόπουλος με ωραίο τακουνάκι έστρωσε στον Ντόβενταν, με τον Αυστριακό να σουτάρει δυνατά και τον Μπαλωμένο να διώχνει σωτήρια σε κόρνερ.

Οι γηπεδούχοι απάντησαν στο 63΄, με το κοντινό σουτ του Καμπετσή να σταματά στο δοκάρι. Η προειδοποίηση όμως είχε σταλλεί. Η Αναγέννηση Καρδίτσας ισοφάρισε στο 69΄ με τον Μιχάλη Μπούση. Ο Πολέτο έκλεψε από τα δεξιά, έβγαλε τη σέντρα, με τον Μπούση να σουτάρει με τη μια με το αριστερό από μακριά, τη μπάλα να... ταξιδεύει συρτά μπροστά σε αρκετά σώματα, αιφνιδιάζοντας τον Νικοπολίδη και καταλήγοντας στη γωνία του για το 1-1.

Το παιχνίδι έμεινε στο ίδιο σκορ ως το φινάλε, με τον Ηρακλή να μην φτάνει εν τέλει στην νίκη, όμως να παραμένει πρώτος και αήττητος στον Α' όμιλο της Superleague 2.

Αναγέννηση Καρδίτσας (Τίμος Καβακάς): Μπαλωμένος, Τίντε, Πεταυράκης, Στίκας, Μπούσης, Γκόλιας, Λεωνιδόπουλος, Μουστακόπουλος, Πολέτο, Νοικοκυράκης, Καμπετσής.

Ηρακλής (Δημήτρης Σπανός): Νικοπολίδης, Κάτσικας, Βιτλής, Εραμούσπε, Γιαννούτσος, Παναγιωτίδης, Χάμοντ, Μαχαίρας, Κυνηγόπουλος, Ντόβενταν, Μάναλης.

Πέρασε από την έδρα του Καμπανιακού ο Αστέρας Β' Aktor.

Οι Αρκάδες πέρασαν από την Χαλάστρα, έχοντας τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα στο πρώτο μέρος και μετουσιώνοντας την κυριαρχία τους σε γκολ με τον Φρίνμπογκ στο 58ο λεπτό του αγώνα.

Υπέροχη ομαδική συνεργασία από τους Κεδίκογλου, Φρόκου και Φρίμπονγκ, με τον τελευταίο να τελειώνει ιδανικά την φάση.

Στο 83ο λεπτό υπήρξαν διαμαρτυρίες από τους γηπεδούχους για πτώση παίκτη τους στην περιοχή του Αστέρα, με τον διαιτητή να μην υποδεικνύει κάποια παράβαση και να αποβάλει άνθρωπο από τον πάγκο του Καμπανιακού με κόκκινη κάρτα για διαμαρτυρία.

Η τελευταία μεγάλη στιγμή για τον Καμπανιακό ήρθε στο 90+6, με την μπάλα να μένει για λίγα δευτερόλεπτα στην περιοχή του ASTERAS B' AKTOR, αλλά τον Χατζηεμμανουήλ να πέφτει και να μπλοκάρει το τελείωμα που έγινε από κοντά.

Το τελικό αποτέλεσμα (0-1) αφήνει ικανοποιημένους τους φιλοξενούμενους, με τον Καμπανιακό να μένει με άδεια χέρια, σε ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να είχε τουλάχιστον τον βαθμό της ισοπαλίας.

Καμπανιακός: Κασαπίδης, Παπαστεριανός, Παντεκίδης, Καράδαλης, Ντουμάνης, Σαρβανίδης, Πολύζος, Τσαπακίδης, Γαρύφαλλος, Ανανιάδης, Ρόβας.

ASTERAS B' AKTOR: Χατζηεμμανουήλ, Τερεζίου, Κανελλόπουλος, Λάσκαρης, Γρόζντανιτς, Αλμύρας, Μπουλούλης, Κεδίκογλου, Φρόκου, Γραμμένος, Φρίμπονγκ.