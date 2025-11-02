«5άρα» στον Βόλο για την Κ15 του Παναθηναϊκού

Η Κ15 του Παναθηναϊκού νίκησε εύκολα με 5-0 τον Βόλο, για την 9η αγωνιστική της Super League K15.

Η Κ15 του Παναθηναϊκού βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και «συνέτριψε» με 5-0 τον Βόλο, κάνοντας το «6Χ6» και παραμένοντας στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Οι «πράσινοι» προηγήθηκαν με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Κρασανάκη στο 5’, ενώ 2 λεπτά μετά βρήκε δίχτυα και ο Δήμος με ωραίο πλασέ, για το 2-0. Στο 25’ σκόραρε ξανά ο ίδιος παίκτης, κάνοντας το 3-0 και «σφραγίζοντας» τη νίκη της ομάδας του, ενώ στο 35’ ήρθε και 4ο γκολ, αυτή την φορά με τον Πανταζή.

Στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους ο Πάλλης σκόραρε και διαμόρφωσε το 5-0, με το «Τριφύλλι» να διαχειρίζεται στην συνέχεια πολύ εύκολα το προβάδισμά του και να διατηρεί το απόλυτο στο Πρωτάθλημα, έχοντας μάλιστα μηδέν παθητικό.

Παναθηναϊκός: Κουφόπουλος (55' Παπαβασιλείου), Ψοφάκης, Γρηγοριάδης, Ρεμούνδος, Αγγελόπουλος (49' Μυλωνάς) , Κασίμος (40' Χρυσανθόπουλος), Πάλλης, Δημητρακόπουλος, Πανταζής, Κρασανάκης (55' Βελούδης), Δήμος (40' Μωϋσιάδης).

Βόλος: Πανούτσος, Ανδριανόπουλος, Σέλβης, Δημητριάδης, Τσούνης, Νίνος, Βαγγέλης, Πουρτσίδης, Πρίφτης, Καλοπήτας.