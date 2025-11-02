Πέρασε νικηφόρα από τη Σύρο ο Πανιώνιος

Με ανατροπή επικράτησε 2-1 στην Ερμούπολη της Ελλάς Σύρου ο Πανιώνιος.

Με καλό ρυθμό ξεκίνησε το παιχνίδι στην Ερμούπολη, με την Ελλάς Σύρου να βρίσκει γρήγορα το γκολ. Στο 5' ο Προβυδάκης επιχείρησε ένα σουτ έξω από την περιοχή, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα του Γιαννακόπουλου με 1-0. Το γκολ αυτό ανάγκασε τον Πανιώνιο να ανεβάσει ρυθμό και πίεσε για την ισοφάριση χάνοντας αρκετές ευκαιρίες. Οι γηπεδούχοι δεν περιορίστηκαν σε παθητικό ρόλο απειλώντας με αντεπιθέσεις.

Στο 39' οι «κυανέρυθροι» βρήκαν το γκολ της ισοφάρισης, όταν ο Βενάρδος έκανε μια κούρσα από τα δεξιά, γύρισε για τον Μόρσεϊ, ο οποίος με ένα εκπληκτικό γκολ έκανε το 1-1. Και μέχρι το τέλος του ημιχρόνου ο Πανιώνιος έχασε κι άλλες ευκαιρίες για δεύτερο γκολ.

Στο δεύτερο μέρος, οι φιλοξενούμενοι ήταν πιο κινητικοί και έψαχναν το γκολ, με τον Παπαγεωργίου να χάνει κάποιες καλές ευκαιρίες. Στο 71' ο Γιάκοβλεφ σημάδεψε το δοκάρι με σουτ. Ο Πανιώνιος κατάφερε να πάρει το προβάδισμα στο 83' με τον Βοΐλη, με το 1-2 να διατηρείται έως το τέλος.

Ελλάς Σύρου (Χριστοφιλέας): Γκίνης, Προβυδάκης, Χνάρης, Σταματούλας, Γκέζος (61′ λ.τ Ζαφείρης), Γαρουφαλιάς (69′ Τριμμάτης), Τσιαντούλας, Γιάκος (69′ Νάτσος), Βερνάρδος, Κόλα (77′ Καλός), Ντέιβιντ (69′ Μπάμπης).

Πανιώνιος (Δερμιτζάκης): Γιαννακόπουλος, Βενάρδος, Γιένσεν (54′ λ.τ Ζιούλιας), Αυλωνίτης, Σαραμαντάς, Μπελμόντε, Στούπης, Γιακόβλεφ (72′ Βοΐλης), Μόρσεϊ (46′ Κολοβός), Παπαγεωργίου (72′ Κρητικός), Μωραΐτης.

