ΠΑΟΚ: «Σεβόμαστε την ομάδα και την πόλη που μας φιλοξενεί» - Η υπενθύμιση για την προσέλευση

Ο ΠΑΟΚ εφιστά την προσοχή στους φίλους του Δικεφάλου που θα βρεθούν στην πόλη των Σερρών, για την προσεχή αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό (2/11 19:30).

Ο Δικέφαλος φιλοξενείται σήμερα (2/11 19:30) στο Δημοτικό Στάδιο των Σερρών, με τα «Λιοντάρια» να ανακοινώνουν επίσημα το Sold out με τους «ασπρόμαυρους» φιλάθλους να δίνουν δυναμικό «παρών».

Ο ΠΑΟΚ υπενθύμισε στους φιλάθλους του, πως πρέπει να προσεγγίσουν νωρίς το γήπεδο για αποφυγή καθυστερήσεων, σεβόμενοι παράλληλα την ομάδα και την πόλη που τους φιλοξενεί.