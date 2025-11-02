ΠΑΟΚ: «Σεβόμαστε την ομάδα και την πόλη που μας φιλοξενεί» - Η υπενθύμιση για την προσέλευση

Ο Δικέφαλος φιλοξενείται σήμερα (2/11 19:30) στο Δημοτικό Στάδιο των Σερρών, με τα «Λιοντάρια» να ανακοινώνουν επίσημα το Sold out με τους «ασπρόμαυρους» φιλάθλους να δίνουν δυναμικό «παρών».
Ο ΠΑΟΚ υπενθύμισε στους φιλάθλους του, πως πρέπει να προσεγγίσουν νωρίς το γήπεδο για αποφυγή καθυστερήσεων, σεβόμενοι παράλληλα την ομάδα και την πόλη που τους φιλοξενεί.
#PAOKFans— PAOK FC (@PAOK_FC) November 2, 2025
Προσεγγίζουμε το γήπεδο νωρίς για να αποφύγουμε ενδεχόμενο συνωστισμό και μεγάλες καθυστερήσεις στην είσοδό μας.
Σεβόμαστε την ομάδα και την πόλη που μας φιλοξενεί.
Προστατεύουμε την ομάδα μας.
Στηρίζουμε με τη φωνή μας και το πάθος μας!
Πάμε ΠΑΟΚάρα! pic.twitter.com/daEvWueZDw