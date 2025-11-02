Ισοπαλία στον Βόλο για την Κ19 του Παναθηναϊκού

Δεχόμενη γκολ στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης, η Κ19 του Παναθηναϊκού έμεινε στο 1-1 με τον Βόλο.

Η Κ19 του Παναθηναϊκού φιλοξενήθηκε από τον Βόλο για την 9η αγωνιστική του Πρωταθλήματος, σε ένα παιχνίδι όπου είχε από τα πρώτα λεπτά τον έλεγχο και την πρωτοβουλία των κινήσεων.

Ο Σώκος απείλησε με κεφαλιά στο 29’, ενώ στο 32’ η σέντρα του Ζέκα απομακρύνθηκε την τελευταία στιγμή. Οι γηπεδούχοι από την άλλη είχαν την πρώτη τους ευκαιρία στο 38’, με ένα σουτ εκτός περιοχής που δεν δυσκόλεψε πάντως τον Σταμέλλου.

Οι «πράσινοι» προσπαθούσαν να βρουν το γκολ και στο δεύτερο ημίχρονο και τελικά το πέτυχαν στο 74’, με τον Τερζή να κάνει το γύρισμα και τον Ιωάννου να σκοράρει από κοντά με διπλή προσπάθεια.

Ωστόσο, στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης, ο Γκαραβέλης ισοφάρισε με σουτ και διαμόρφωσε το τελικό 1-1, χαρίζοντας έναν πολύτιμο βαθμό στην ομάδα του.

Βόλος: Γερόφωκας, Βλαχάκης, Θωμαΐδης, Γυριχίδης, Λυκουρίνος, Τσερεβελάκης, Χίλα, Μπακαλίδης, Παπαστεργίου, Γεγκίσι, Σάντης.

Παναθηναϊκός: Σταμέλλος, Σκαρλατίδης, Δημακόπουλος (75' Χαντζάρας), Βύντρα, Καλοσκάμης, Θεοχάρης, Τερζής (83' Ανδριώτης), Ζέκα (83' Αργυρόπουλος), Σώκος ( 60' Νεμπής), Ιωάννου, Τρίκατζης (60' Μαρκεζίνης).