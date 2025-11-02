Σπόρτινγκ: Προβάδισμα Ιωαννίδη να ξεκινήσει βασικός με Γιουβέντους

Πολλούς πόντους κέρδισε ο Φώτης Ιωαννίδης με τις εμφανίσεις του στα δύο παιχνίδια με την Αλβέρκα.

Επιδραστικός και καθοριστικός γίνεται ο Φώτης Ιωαννίδης στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας όσο περνάει ο καιρός, με τον Ρουί Μπόρζες να σκέφτεται να του δώσει φανέλα βασικού την Τρίτη, στο παιχνίδι του Champions League με τη Γιουβέντους.

Την περασμένη εβδομάδα, η ομάδα της Λισαβόνας αντιμετώπισε δύο φορές την Αλβέρκα, για το Κύπελλο και το πρωτάθλημα, με τον Έλληνα επιθετικό να μπαίνει ως αλλαγή και να κάνει τη διαφορά. Στο ματς Κυπέλλου πέτυχε ένα γκολ και μοίρασε δύο ασίστ, ενώ στο ματς πρωταθλήματος άνοιξε το σκορ και τον δρόμο για τη νίκη των «λιονταριών».

Η προσαρμογή του Ιωαννίδη στο παιχνίδι των «πράσινων» έχει εντυπωσιάσει τον Ρουί Μπόρζες, ο οποίος σκέφτεται σοβαρά να του δώσει φανέλα βασικού στο παιχνίδι της Τρίτης με τη Γιουβέντους στο Τορίνο, για το Champions League. Ο Λουίς Σουάρες, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή ο βασικός φορ της Σπόρτινγκ, τα πάει εξίσου καλά και στη Λισαβόνα αναμένεται μάχη με τον 25χρονο Έλληνα άσο για τη θέση στην ενδεκάδα.