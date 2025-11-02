Γουλβς: Τέλος ο Περέιρα

Η Γουλβς αποφάσισε να λύσει τη συνεργασία της με τον Βίτορ Περέιρα.

Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Γουλβς αποτελεί ο Βίτοερ Περέιρα, καθώς μετά από 10 αγωνιστικές στην Premier League, δεν έχει νίκη. Συγκεκριμένα, οι «λύκοι» βρίσκονται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας με μόλις 2 βαθμούς.

Το κλίμα ήταν βαρύ για τον Πορτογάλο τεχνικό, ο οποίος είχε υπογράψει νέο συμβόλαιο πριν από μερικές εβδομάδες, ωστόσο η πορεία και η εικόνα της Γουλβς ανάγκασε τη διοίκηση να πάρει την απόφαση να τον απολύσει.

