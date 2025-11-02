ΟΦΗ: Με Λέουις, αλλά χωρίς Χατζηθεοδωρίδη για Αστέρα

Ο Χρήστος Κόντης ανακοίνωσε την αποστολή του ΟΦΗ για το παιχνίδι με τον Αστέρα Aktor.

Έτοιμος για το ντεμπούτο του στον πάγκο του ΟΦΗ είναι ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος ανακοίνωσε την αποστολή για τον αυριανό αγώνα (3/11, 17:00) με τον Αστέρα Aktor.

Με την προπόνηση της Κυριακής στο Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία των Κρητικών. Εκτός αποστολής έμεινε ο Χατζηθεοδωρίδης, που δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού του, ενώ αντίθετα διαθέσιμος είναι ο Λέουις, ο οποίος συμπεριλήφθηκε κανονικά στην 23άδα. Εκτός αποστολής έμειναν και οι Γκονθάλεθ, Καλαφάτης, Καινουργιάκης, Κοντεκάς, Κουτσουπιάς, Λαγουδάκης και Χνάρης.

Στην αποστολή του ΟΦΗ βρίσκονται οι: Χριστογεώργος, Λίλο, Κατσίκας, Μαρινάκης, Λέουις, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Κρίζμανιτς, Χριστόπουλος, Βούκοτιτς, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Μπαΐνοβιτς, Ανδρούτσος, Νέιρα, Φούντας, Σενγκέλια, Νους, Φαϊτάκης, Θεοδοσουλάκης, Ζανελάτο, Ρακονιάτς και Σαλσέδο.