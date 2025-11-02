Νίκησε στο Αγρίνιο η Κ15 της ΑΕΚ

Η ΑΕΚ νίκησε 2-0 τον Παναιτωλικό σε αναμέτρηση της 9ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Κ15 της Super League 2025-26 στις εγκαταστάσεις Emileon στο Αγρίνιο.

Από το πρώτο ημίχρονο όλα έδειχναν ότι η ΑΕΚ θα κυριαρχούσε στην αναμέτρηση, καθώς προηγήθηκε στο 3' με τον Λιάκο, ενώ στο 5' και στο 6' είχε μεγάλη ευκαιρία και δοκάρι αντίστοιχα με τον Πολυζωίδη.

Ο τελευταίος ήταν αυτός που έδωσε την ασίστ στον Λιάκο για το 0-2 στο 18'. Θα μπορούσε να έχει και τρίτο γκολ η ΑΕΚ πριν την ανάπαυλα, όμως χάθηκε η ευκαιρία από τον Παμφίλη στο 34'.

Στο δεύτερο ημίχρονο το σκορ δεν άλλαξε, παρά το γεγονός ότι η ΑΕΚ αγωνίστηκε από το 64' με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Τσαντόπουλου με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

ΑΕΚ (Σταύρος Τζιωρτζιόπουλος): Μαρτίνης, Ανδρικόπουλος (66' Κανιός) Νίκου, Καϊταζής (41' Κουργιαντάκης) Τσιφτσής, Τσαντόπουλος, Τσαχουρίδης (66' Παπαναστάσης) Μεργούπης, Παμφίλης (50' Παρασκευαϊδης) Λιάκος, Πολυζωίδης (50' Δημητρούλας).