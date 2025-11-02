Κένι: «Το πρόγραμμα είναι φορτωμένο, αλλά δείχνουμε την ποιότητα που διαθέτουμε»

Το καλό διάστημα του ΠΑΟΚ σχολίασε στις δηλώσεις του στη NOVA ο Τζόντζο Κένι, πριν το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες (2/11 19:30).

Ο Άγγλος αμυντικός φάνηκε προσηλωμένος στο... game by game του Ραζβάν Λουτσέσκου, σχολιάζοντας μόνο το παιχνίδι με τα «Λιοντάρια», αφήνοντας στην άκρη τη Γιουνγκ Μπόις.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Πιστεύω ότι κάναμε καλές εμφανίσεις. Ειλικρινά, δεν παίρναμε τα αποτελέσματα που θέλαμε με τις ισοπαλίες, αλλά στο μεγάλο ματς με τον Ολυμπιακό, στο δεύτερο ημίχρονο, μας έδωσε μεγάλη αυτοπεποίθηση για να κερδίσουμε μετά πέντε παιχνίδια σερί. Ήταν ένα σπρώξιμο για να συνεχίσουμε να δείχνουμε και να βάζουμε παραπάνω γκολ. Πιστεύω στην ομάδα. Όλοι ξέραμε ότι μπορούμε να βάλουμε γκολ, οπότε ξέραμε ότι θα έρθουν και τα γκολ. Και όταν έρθουν, θα κερδίζουμε τα παιχνίδια — όπως και έγινε.

Νομίζω ότι αυτό απλώς δείχνει τη δύναμη της ομάδας, τη δύναμη των παικτών που έχουμε, την ποιότητα που διαθέτουμε. Παίζουμε πολλά παιχνίδια Κυριακές, Πέμπτες, Κυριακές, Σάββατα, Τετάρτες , και το πρόγραμμα είναι πολύ φορτωμένο και συνεχίζει. Οπότε νομίζω ότι αυτό δείχνει την ποιότητα που έχουμε σε βάθος. Μπορούν να μπουν παίκτες που σκοράρουν, μπορούν να μπουν παίκτες που κάνουν άμυνα. Για αυτό πιστεύω ότι το πιο βασικό τώρα είναι να έχουμε ολόκληρη την ομάδα»

Ακούγεται σαν κλισέ, αλλά νομίζω ότι κάθε παιχνίδι είναι τόσο σημαντικό. Όταν προσπαθείς να κερδίσεις πρωταθλήματα, κύπελλα ή όποια διοργάνωση κι αν συμμετέχεις, κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό να το κερδίσεις. Οπότε προσπαθείς απλώς να παίρνεις κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Το επόμενο παιχνίδι είναι το πιο σημαντικό ,και μετά το επόμενο ,και δεν έχει σημασία ποιος είναι ο αντίπαλος. Είτε είναι οι μεγάλες ομάδες της λίγκας είτε οι μικρότερες, δεν έχει σημασία.

Νομίζω ότι αν είμαστε συνέχεια στο 100%, τότε δίνουμε στον εαυτό μας την καλύτερη ευκαιρία να κερδίσουμε. Και νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι να κερδίσουμε το παιχνίδι αύριο. Αυτό είναι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε ως άνθρωποι, ως παίκτες. Είναι απλώς να εστιάσουμε στο αυριανό παιχνίδι. Το επόμενο θα είναι την Πέμπτη, όπως είπες, αλλά το αυριανό είναι το πιο σημαντικό. Και αν θέλουμε να κάνουμε τη βδομάδα καλή, πρέπει να κερδίσουμε αύριο και μετά να επιστρέψουμε τη Δευτέρα και να συνεχίσουμε την προσπάθεια.

Για το σημερινό ματς σημείωσε: «Φυσικά, έχω δει τα βίντεο με τα πλάνα μας και πώς θέλουμε να παίξουμε. Απλώς πρέπει να εφαρμόσουμε το παιχνίδι μας πάνω σε αυτούς. Έχουν ποιότητα, ξέρουν να σκοράρουν και πώς θέλουν να χτίζουν το παιχνίδι τους. Αλλά, όπως είπα, αν εστιάσουμε στον εαυτό μας, τότε θα δώσουμε στον εαυτό μας την καλύτερη ευκαιρία».