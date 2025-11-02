O γνώριμος Τουρπέν στο Ολυμπιακός-Αϊντχόφεν

Ο Κλεμάν Τουρπέν θα διαιτητεύσει τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Αϊντχόφεν την Τρίτη (4/11, 22:00) για το Champions League.

Ο γνώριμος Κλεμάν Τουρπέν ορίστηκε από την UEFA για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Αϊντχόφεν την Τρίτη (22:00) στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

O 43χρονος Γάλλος διαιτητής έχει βρεθεί άλλες πέντε φορές στο δρόμο του Ολυμπιακού και έχει αποδειχτεί γούρικος. Ακόμη και στις 25/2/2021, στην ήττα με 2-1 από την PSV, οι «ερυθρόλευυκοι» είχαν πάρει την πρόκριση στους «16» χάρη στο γκολ του Χασάν στο 88’.

Στις 28/6/2020 «σφύριξε» στην εκτός έδρας νίκη επί της ΑΕΚ για τα playoffs με 2-1, στις 22/2/2024 ήταν στο Φερεντσβάρος-Ολυμπιακός 0-1 για το Conference League και στις 23/1/2025 ήταν στο Πόρτο-Ολυμπιακός 0-1 για το Europa League. Τέλος, στις 12/3/2020 ήταν στο Ολυμπιακός-Γουλβς 1-1 για τους «16» του Europa League.

Βοηθοί του την Τρίτη θα είναι οι συμπατριώτες του Νικολά Ντανός και Μπενζαμέν Παζ, τέταρτος ο Ρούντι Μπουκέ, ενώ στο VAR θα είναι ο Ζερόμ Μπρισάρ με βοηθό τον Νικολά Ρενβίλ.

