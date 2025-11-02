ΑΕΚ: 95 χρόνια από τα εγκαίνια του γηπέδου στη Νέα Φιλαδέλφεια

Σαν σήμερα, τις 2/11/1930 εγκαινιάστηκε το γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ξεχωριστή είναι η σημερινή ημέρα για την ΑΕΚ, καθώς πριν από 95 χρόνια εγκαινιάστηκε το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Η προσφυγική ομάδα μπήκε στο σπίτι της, αλλά από το 2003 έως τον Σεπτέμβριο 2022 αναγκάστηκε να ζει μακριά του, μέχρι να χτιστεί η OPAP Arena.

Αναλυτικά η ανάρτηση της ΠΑΕ ΑΕΚ:

Σαν σήμερα πριν από 95 χρόνια, η ΑΕΚ είχε και επίσημα το δικό της σπίτι στη Νέα Φιλαδέλφεια. Το όνειρο για έναν αθλητικό χώρο που θα στέγαζε τον σύλλογο της προσφυγιάς, γινόταν πραγματικότητα. Μια μεγάλη ιστορία μόλις άρχιζε!