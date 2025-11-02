Μπάλντε στο SDNA: «Πιστεύουμε στα πλέι οφ - Θα έρθει η στιγμή μου στην Τούμπα, πρέπει να περιμένω»

Ένας εκ των πρωταγωνιστών του φετινού ΠΑΟΚ Β, ο Μαχαμαντού Μπάλντε, μίλησε στο SDNA για τον εφικτό στόχο των πλέι οφ, αλλά και το «όνειρο» της Τούμπας που πρέπει να... περιμένει.

Δεύτερη συνεχόμενη νίκη για τον Δικέφαλο, με την αλλαγή προπονητή να αποφέρει «καρπούς» και τον Ισπανό Ντάνι Πονζ να βελτιώνει την εικόνα της ομάδας.

Το σκορ άνοιξε νωρίς στο 13ο λεπτό ο Γκιτέρσος, με την πανέμορφη κάθετη μπαλιά να έρχεται από τα πόδια του Μπάλντε, με τον Ισπανοσενεγαλέζο μεσοεπιθετικό να μιλάει μετά το τέλος του αγώνα με τον Μακεδονικό.

«Πιστεύουμε στα πλέι οφ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο 18χρονος, με τον ΠΑΟΚ Β να... πλησιάζει τον Αστέρα Β, ενώ για το «όνειρο» να αγωνιστεί στην Τούμπα όπως οι Μύθου-Μπέρδος απάντησε «Πρέπει να είμαι ήρεμος και να περιμένω. Θα έρθει η στιγμή».

Μία στιγμή που είναι όνειρο για κάθε αθλητή των «ασπρόμαυρων» ακαδημιών, με τον Μπάλντε να μετράει μόλις 1,5 χρόνο στη Θεσσαλονίκη, αλλά να έχει ενσωματωθεί πλήρως στα... ελληνικά δρώμενα.

Τα... ελληνικά του σε τρομερά καλό επίπεδο, για έναν παίκτη που μετράει αισίως δύο γκολ και μία ασίστ στα πρώτα του 8 παιχνίδια στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, λίγα 24ωρα πριν βρεθεί ξανά στις Σέρρες με την «ασπρόμαυρη» Κυπελλούχο Κ19 για τον επαναληπτικό με την Ακουρέιρι.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στο SDNA:

Για τη δεύτερη σερί νίκη και τα πρώτα συναισθήματα με τον νέο προπονητή: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι, πιστεύω τα πάμε καλά και έτσι πρέπει να συνεχίσουμε. Όλη η ομάδα είναι χαρούμενη που κερδίζουμε».

Για το αν είναι εφικτή η θέση των πλέι οφ: «Φυσικά τώρα είμαστε σε καλύτερη θέση και το πιστεύουμε».

Για το αν είναι όνειρο για τον ίδιο να παίξει στην Τούμπα όπως ο Μύθου και ο Μπέρδος: «Σίγουρα ναι, αλλά πιστεύω πρέπει να είμαι ήρεμος και να περιμένω. Θα έρθει η στιγμή».