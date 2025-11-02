Σούτεν: «Πηγαίνουμε εκεί με αυτοπεποίθηση, θα παλέψουμε για τους 3 βαθμούς με τον Ολυμπιακό»

Με στόχο τη νίκη θα έρθει στο Φάληρο η PSV Αϊντχόφεν, όπως τόνισε ο Τζέρντι Σούτεν.

Ο Πίτερ Μπος και οι παίκτες της PSV Αϊντχόφεν άφησαν πίσω την -νέα- ευρεία νίκη (5-2) επί της Φορτούνα Σιτάρντ στο ολλανδικό πρωτάθλημα και επικεντρώνονται στην αναμέτρηση της Τρίτης (4/11-22:00) με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο, για την 4η αγωνιστική της League phase του Champions League.

«Παίζουμε με σταθερό σχηματισμό, αλλά μέσα σε αυτό το σύστημα, αλλάζουμε θέσεις συχνά. Αυτό το παιχνίδι θέσης είναι πραγματικά το μεγαλύτερο δυνατό μας σημείο. Όλοι στο γήπεδο τολμούν να παίξουν ποδόσφαιρο, νιώθουν άνετα με την μπάλα και ξέρουν ακριβώς τι αναμένεται από αυτούς», είπε ο Πίτερ Μπος, ο οποίος αναμένει να έχει στη διάθεσή του τον Ανάς Σαλάχ-Εντίν την Τρίτη.

Ο αριστερός μπακ αντικαταστάθηκε στα μέσα του αγώνα εναντίον της Φορτούνα, αλλά δεν υπέστη σοβαρό τραυματισμό. «Είχε λίγο ναυτία και έκανε εμετό στο ημίχρονο. Δεν είναι και τόσο άσχημα», είπε ο Μπος.

Ο αρχηγός της πρωταθλήτριας Ολλανδίας Τζέρντι Σούτεν δήλωσε αισιόδοξος για το αγώνα εναντίον του Ολυμπιακού. «Θα είναι ένας ακόμη πολύ σημαντικός αγώνας. Πηγαίνουμε εκεί με αυτοπεποίθηση και βρισκόμαστε σε καλή θέση. Φυσικά, θα παλέψουμε για τους τρεις βαθμούς», είπε χαρακτηριστικά.