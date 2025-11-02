Άρης: Τελευταία ευκαιρία πριν την διακοπή για Εθνικές

Η αναμέτρηση με τον Αστέρα Aktor είναι η τελευταία πριν την διακοπή των Εθνικών ομάδων για τον Άρη, ο οποίος μετρά μόλις μία νίκη τον τελευταίο μήνα, αυτήν απέναντι στο Αιγάλεω

Τα αρνητικά αποτελέσματα του Άρη μετά την τελευταία, χρονικά, διακοπή για τις Εθνικές ομάδες φέρνουν ανησυχία στο κιτρινόμαυρο στρατόπεδο.

Στις τέσσερις τελευταίες αναμετρήσεις τους οι Θεσσαλονικείς έχουν μετρήσει δύο ισοπαλίες με Παναθηναϊκό και Λεβαδειακό, ενώ έχουν και μια ήττα από τον Ολυμπιακό στο Γ. Καραϊσκάκης, στην χθεσινοβραδινή αναμέτρηση. Μοναδική νίκη για την ομάδα του Χιμένεθ εκείνη στο κύπελλο, απέναντι στο Αιγάλεω, νίκη που έφερε τον Άρη στην κορυφή της ειδικής βαθμολογίας και της έδωσε την πρόκριση στην επόμενη φάση, όμως όχι αρκετή για να φέρει χαμόγελα για την αγωνιστική εικόνα. Η τελευταία ευκαιρία για βαθμολογική ανάκαμψη έρχεται την επόμενη Κυριακή, απέναντι στον Αστέρα, στο Κλεάνθης Βικελίδης. Εκεί οι γηπεδούχοι θα προσπαθήσουν να βάλουν ένα τέλος στο σερί δίχως νίκη στο πρωτάθλημα και να πάνε στην νέα διακοπή των Εθνικών με νέα ψυχολογία.

Τέλος, αξίζει να σημειώσουμε πως η τελευταία νίκη του Άρη στο πρωτάθλημα ήρθε στην 4η στροφή, εκτός έδρας, απέναντι στην Κηφισιά, με τους κιτρινόμαυρους να έχουν μόλις μία νίκη στην έδρα τους, αυτή στην πρεμιέρα, απέναντι στον Βόλο (2-0).