Δέχθηκε απειλητικά μηνύματα από τους οπαδούς της Μπρέντα ο Λάμπρου: «Ξέρουμε που δουλεύει η γυναίκα σου»

Ο Κώστας Λάμπρου δέχθηκε απειλές για εκείνον και την οικογένειά του από οπαδούς της Μπρέντα.

Η Μπρέντα επικράτησε χθες, Σάββατο, της Φόλενταμ με 1-0 τερματίζοντας ένα σερί αρνητικών αποτελεσμάτων.

Ο Κώστας Λάμπρου προχώρησε στην αποκάλυψη, πως μετά την εντός έδρας ήττα με 4-1 από την Χέρακλες την Τετάρτη για το Κύπελλο δέχτηκε απειλητικά μηνύματα από οπαδούς της ομάδας του.

«Έπρεπε να κλείσω το προφίλ μου στα social media. Ξαφνικά άρχισα να λαμβάνω μηνύματα όπως: "Ξέρω πού μένεις", "Ξέρω πού εργάζεται η γυναίκα σου". Αυτό ξεπερνά τα όρια. Όλοι έχουν δικαίωμα να έχουν γνώμη για την απόδοσή μου. Αυτό είναι μέρος του ποδοσφαίρου. Αλλά μόλις γίνει προσωπικό, μόλις εμπλακεί η οικογένειά σου, είναι δύσκολο να το επεξεργαστείς», τόνισε ο 34χρονος γκολκίπερ που έχει φέτος μόλις δύο εμφανίσεις με την ολλανδική ομάδα.