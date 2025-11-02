Από ακτίνες Χ περνά ο κυριακάτικος Τύπος τη νέα γκέλα του Παναθηναϊκού και τη δύσκολη νίκη του Ολυμπιακού, ενώ περιμένει βελτίωση από την ΑΕΚ.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΕΛΑΚΗΣ - SPORTDAY

Τα ίδια. Όποιος ισχυριστεί τώρα ότι είδε τα νέα στοιχεία που εισήγαγε στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού ο Ράφα Μπενίτεθ να μας τα εξηγήσει να τα καταλάβουμε και εμείς. Αν υπάρχει μία αλλαγή, αυτή είναι ότι το έφαγε νωρίς και δεν μπόρεσε να το βγάλει. Κατά τα λοιπά, όσα ξέραμε τα ξανάδαμε. Μια αμήχανη και χωρίς νεύρα ομάδα, αιφνιδιάστηκε σε δύο τρεις κακές ευκαιρίες που δεν κατάφεραν να αξιοποιήσουν ο Τετέ και ο Σφιντέρσκι. Πολύ μικρή παραγωγικότητα όταν θες να πάρεις τη νίκη. Ο Παναθηναϊκός βουλιάζει και δεν πείθει ότι μπορεί να σηκώσει κεφάλι ώστε να μπει στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Φυσικά δεν πρόκειται για ευθύνη του νέου προπονητή. Ωστόσο οι τρεις μαζεμένες αλλαγές με αμυντικούς παίκτες δεν του βγήκαν και μάλλον απορρύθμισαν τον Παναθηναϊκό.

Ναι μεν ο Τσιριβέγια φαινόταν να έχει το κουμάντο της ομάδας του αλλά από τη στιγμή που ο Τετέ με τον Ζουραρί ήταν πλήρως εξουδετερωμένοι από τους παίκτες του Βόλου που είχαν εξαιρετικές αλληλοκαλύψεις. Όσο περνούσε ο χρόνος οι "πράσινοι" αντί να αυξάνουν την πίεση την μείωσαν. Στο τέλος και με τις αλλαγές που έγιναν ήταν εντεξώς ξεχαρβαλωμένοι. Τόσο που είναι να απορείς για το αν και πως ο Ράφα Μπενίτςθ θα καταφέρει να συμμαζέψει την κατάσταση. Ελαφρυντικά οι σοβαρές απουσίες και ο κακός αγωνιστικός χώρος αλλά το γεγονός παραμένει. Ο Παναθηναϊκός νοσεί αγωνιστικά και δεν φαίνεται να συνέρχεται. Η νέα απώλεια τριών βαθμών τον βυθίζει βαθμολογικά. Το ντέρμπι της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ μπορεί να τον βγάλει οριστικά εκτός διεκδίκησης τίτλου αν δεν καταφέρει να το κερδίσει.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΙΓΚΙΡΗΣ - LIVE SPORT

Oταν έχεις παίκτες με σπουδαία προσωπικότητα, τότε μπορείς να ξεπεράσεις και πολλές υφάλους που τυχόν βρεθούν στον δρόμο σου. Ο Ολυμπιακός χθες κόντρα στον Άρη ήταν φανερό ότι είχε περισσότερο το μυαλό του (όσο κι αν φώναζε ο Μεντιλίμπαρ) στον «τελικό» της Τρίτης με την Αϊντχόφεν στο Φάληρο. Η εμφάνισή του σε γενικές γραμμές ήταν αναιμική αλλά δεν το πλήρωσε, αφού είχε τέσσερις σωματοφύλακες και έναν αντίπαλο που κατάφερε να χάσει τα άχαστα στα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού. Πρώτος σωματοφύλακας, ο Ποντένσε, ο οποίος χωρίς να τρελάνει κόσμο με την απόδοσή του έβαλε το πρώτο γκολ και έδωσε ασίστ στο δεύτερο. Με απλές στιγμές μαγείας χάρισε μαξιλαράκι ασφαλείας στην ομάδα του, προτού το ματς εξελιχθεί σε γκραν γκινιόλ. Ο δεύτερος ήταν ο Ταρέμι που πάντα δείχνει ότι βρίσκεται στην κατάλληλη θέση την κατάλληλη στιγμή. Ένα ακόμα γκολ, το έκτο φέτος, ενώ μέχρι τώρα έχει μία ασίστ και δύο κερδισμένα πέναλτι. Και όλα αυτά χωρίς να είναι βασικός και αναντικατάστατος.

Τρίτος σωματοφύλακας αναδείχθηκε ο Τζολάκης που κάνει την απόκρουση του αγώνα στο 83' όταν ο Αλφαρέλα βρέθηκε φάτσα με το γκολ. Ήταν η καλύτερη απάντη σή του στα όσα έχει ακούσει τον τελευταίο καιρό για τα λάθη που έχει κάνει. Και σε ρόλο... γκεστ, ως τέταρτος σωματοφύλακας, ο Ρόντινεῖ που έσωσε το τρίποντο στο 90' αποκρούοντας με τάκλιν αυτοθυσίας το πλασέ του Παναγίδη σε κενή εστία, την ώρα που όλο το γήπεδο είχε «παγώσει» και ετοιμαζόταν για το 2-2.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΓΛΙΔΗΣ - ΦΩΣ

Η είδηση δεν ήταν η νίκη του Ολυμπιακού επί του Άρη, αλλά ο τρόπος με τον οποίο ήρθε. Σε ματς με σκαμπανεβάσματα και διαφορές στη μορφή του, καθώς το πρώτο μέρος ήταν χωρίς φάσεις λόγω της πολύ καλής ανασταλτικής λειτουργίας της ομάδας του Μανόλο Χιμένεθ, στο ξεκίνημα του δευτέρου μετατράπηκε σε πάρτι από Ντανιέλ Ποντένσε και Μεχντί Ταρέμι, με τον Ολυμπιακό να μην έχει το μυαλό του στο Τσάμπιονς Λιγκ και να ψάχνει κι άλλα γκολ. Φυσικά μετά την αποβολή του Μάνσα και τη μείωση του σκορ είδαμε ένα άλλο παιχνίδι. Με τον Άρη να πιστεύει στην ισοφάριση, αλλά τον Κωνσταντή Τζολάκη να είναι παρών στα δύσκολα, σε μία εμφάνιση που σίγουρα χρειαζόταν.

Για τον Ολυμπιακό ήταν μια νίκη, η αξία της οποίας θα φανεί στην πορεία της σεζόν. Και έδειξε την ικανότητα που έχει φέτος να παίρνει το αποτέλεσμα στο γήπεδό του ακόμη κι αν δεν είναι τόσο καλός ή μπερδεύεται από τον τρόπο παιχνιδιού του αντιπάλου. Μπορεί και οι απουσίες του Άρη να έπαιξαν ρόλο, καθώς ίσως ο Ολυμπιακός πίστεψε ότι θα νικούσε εύκολα. Ἡ ο Άρης έγινε πιο... πεισματάρης. Οι Πειραιώτες μπορούν να στραφούν πλέον με όλη την προσοχή τους στο παιχνίδι με την Αϊντχόφεν, χωρίς την πίεση μιας απρόσμενης απώλειας. Φυσικά πρέπει να παίξουν πολύ καλύτερα από χθες για να έχουν φιλοδοξίες νίκης κόντρα στους πολύ γρήγορους και φορμαρισμένους Ολλανδούς.

ΠΑΝΟΣ ΛΟΥΠΟΣ – ΩΡΑ

Πρώτα είναι η τριάδα των αγώνων με Παναιτωλικό, Σάμροκ Ρόβερς και ΟΦΗ, Κυριακή – Πέμπτη – Κυριακή. Και σε αυτή την τριάδα, την ΑΕΚ δεν την… παίρνει να φέρει ούτε μια ισοπαλία. Η ΑΕΚ θέλει και νίκη και καλή αγωνιστική εικόνα απόψε, ώστε να «ζεστάνει» λίγο και τον φίλαθλο κόσμο της, γιατί κατά τα ψέματα, τον ξενέρωσε και τον προβλημάτισε πολύ στα δύο σερί ντέρμπι για το πρωτάθλημα. Τώρα, αν η νίκη θα είναι εύκολη και με πολλά γκολ, δεν μπορώ να πω ότι είναι μια απλή υπόθεση, γιατί και ο Παναιτωλικός με τον Αναστασίου στον πάγκο έχει ένα καλό σερί θετικών αποτελεσμάτων και ανεβασμένη ψυχολογία. Και είναι μια ομάδα που παίζει μπάλα. Αυτό το τελευταίο βέβαια, ίσως βοηθήσει την προσπάθεια της ΑΕΚ.

Κατανοώ απόλυτα ότι ο κόσμος είναι και απογοητευμένος και προβληματισμένος, αλλά απόψε όσοι βρεθούν στο γήπεδο (είναι και αργά το ματς για αρχές Νοεμβρίου) θα πρέπει να μπουν στην... εξίσωση και να «σπρώξουν» την ομάδα για την πρώτη από τις νίκες που επιβάλλεται πλέον να κάνει η ΑΕΚ για να μείνει ζωντανή στον βασικό της στόχο. Η κριτική έγινε και καλώς έγινε. Αλλά η ΑΕΚ είναι μέσα στους στόχους της και δεν πρέπει επ’ ουδενί να την καταβάλλει η απογοήτευση.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ - REAL NEWS

Αν μη τι άλλο, ο Ραζβάν Λουτσέσκου δικαιώνεται για την πρόβλεψη του ότι από τον Οκτώβριο η ομάδα του θα αρχίσει να ανεβαίνει. Κέρδισε άνετα την ΑΕΚ στο σπίτι της, πέτυχε ένα τρομερό διπλό μέσα στη Λιλ που του άνοιξε για τα καλά την όρεξη για πρόκριση στην επόμενη φάση του Γιουρόπα Λιγκ και ακολούθησαν η νίκη σε βάρος του Βόλου και το 4-1 επί της ΑΕΛ στο κύπελλο, με την μπάλα να... χάνεται στο πρώτο ημίχρονο. Αυτός ο ΠΑΟΚ που φιλοδοξεί να διατηρηθεί στην κορυφή με νίκη στον σημερινό αγώνα των Σερρών, βρίσκεται στα καλύτερα του. Ναι μεν υπάρχουν ακόμα αδυναμίες στην άμυνα και ιδιαίτερα στις στατικές φάσεις, αλλά σε γενικές γραμμές η ομάδα παίζει καλύτερα, αλλάζει πιο γρήγορα την μπάλα και δημιουργεί πολλές φάσεις για γκολ. Απέχει από την ομάδα που στην αρχή της σεζόν κούραζε με το αργό και προβλέψιμο παιχνίδι της και έγραφα ότι ο Λουτσέσκου πρέπει να το πάρει αλλιώς. Μάλιστα θυμίζει την ομάδα που πήρε το τελευταίο της πρωτάθλημα όταν έβρισκε γκολ από όλους τους παίκτες της. Στις οκτώ αγωνιστικές έχουν ήδη σκοράρει 11 διαφορετικοί παίκτες.

Το πυρηνικό όπλο του "Δικεφάλου είναι ο Κωνσταντέλιας. Διανύει περίοδο μεγάλης φόρμας. Σκοράρει, δίνει ασίστ, κερδίζει πέναλτι, ντρπλάρει, όποτε και όπου θέλει και γενικά έχει πάρει από το χέρι του συμπαίκτες του και τους οδηγεί από επιτυχία σε επιτυχία. Ανεξαρτήτως αποαδικών προτιμήσεων ο Έλληνας ποδοσφαιρόφιλος είναι πολύ τυχερός που βλέπει ακόμα στα γήπεδά μας αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Μιλάμε για μια ιδιοφυία που ε τις μοναδικές επινοήσεις του προσφέρει απίστευτο θέαμα και γι' αυτό έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον μεγάλων ομάδων της Ευρώπης. Και να είστε σίγουροι ότι αν δεν είχε εμφανιστεί ο Μυστακίδης, ο Σαββίδης θα τον είχε πουλήσει. Αλλά ήταν τέτοιο το κλίμα που δεν τον έπαιρνε και του ανανέωσε το συμβόλαιο, δηλώνοντας ότι το έκανε για να οδηγήσει ο διεθνής άσος τον ΠΑΟΚ στον τίτλο γιορτάζοντας έτσι ιδανικά τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του. Σε κάθε περίπτωση, ο ΠΑΟΚ κινείται στους ρυθμούς του σούπερ Κωνσταντέλια που αποτελεί ίνδαλμα για χιλιάδες πιτσιρικάδες και ο "Δικέφαλος" κερδίζει συνεχώς νέους οπαδούς.

