Μπουχαλάκης: «Μπορώ να βοηθήσω τον Παναιτωλικό για κάτι αξιόλογο φέτος»

Για την επιστροφή του στην Ελλάδα για τον Παναιτωλικό μίλησε ο Ανδρέας Μπουχαλάκης στην κάμερα της Nova.

Να βοηθήσει τον Παναιτωλικό με την εμπειρία του να κάνει το κάτι παραπάνω φέτος θέλει ο Ανδρέας Μπουχαλάκης, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή «Η ώρα των πρωταθλητών» στη Nova.

«Είναι μία αλλαγή για μένα μετά από 2,5 χρόνια εκτός Ελλάδας. Είναι ωραίο σπίτι, οικογενειακό. Το έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια με την εικόνα και το προφίλ που κρατάει ως ομάδα (σ.σ. ο Παναιτωλικός). Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. Να βοηθήσω από την μεριά μου να κάνει το κάτι παραπάνω είτε στο πρωτάθλημα είτε στο κύπελλο. Με όλο αυτό που έχω από πίσω, πιστεύω ότι μπορώ να δώσω στην ομάδα αυτό που χρειάζεται. Να βοηθήσω το club, τα νέα παιδιά και τον εαυτό μου για να κάνουμε κάτι αξιόλογο φέτος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο έμπειρος μέσος.