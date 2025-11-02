ΑΕΚ: Στην προεπιλογή της εθνικής Ρουμανίας ο Μαρίν

Ο Ραζβάν Μαρίν βρίσκεται στις αρχικές επιλογές του Μιρτσέα Λουτσέσκου για τα παιχνίδια με Βοσνία και Σαν Μαρίνο.

Τη λίστα της προεπιλογής για τα παιχνίδια του Νοεμβρίου με Βοσνία και Σαν Μαρίνο ανακοίνωσε η εθνική Ρουμανίας. Για τα δύο τελευταία παιχνίδια των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, ο Μιρτσέα Λουτσέσκου συμπεριέλαβε και τον Ραζβάν Μαρίν της ΑΕΚ.

Οι δύο άνδρες είχαν έρθει σε αντιπαράθεση τον Οκτώβριο, σχετικά με το αν είναι τραυματίας ο 29χρονος μέσος, αλλά στη συνέχεια σε δηλώσεις του πρόταξαν την αγάπη τους για την εθνική ομάδα. Έτσι, ο άσος της ΑΕΚ βρίσκεται στις επιλογές του Λουτσέσκου, όπως και ο Ολιμπίου Μαρουτσάν του Άρη.