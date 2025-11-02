ΑΕΚ: Στην προεπιλογή της εθνικής Ρουμανίας ο Μαρίν

Τη λίστα της προεπιλογής για τα παιχνίδια του Νοεμβρίου με Βοσνία και Σαν Μαρίνο ανακοίνωσε η εθνική Ρουμανίας. Για τα δύο τελευταία παιχνίδια των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, ο Μιρτσέα Λουτσέσκου συμπεριέλαβε και τον Ραζβάν Μαρίν της ΑΕΚ.
Οι δύο άνδρες είχαν έρθει σε αντιπαράθεση τον Οκτώβριο, σχετικά με το αν είναι τραυματίας ο 29χρονος μέσος, αλλά στη συνέχεια σε δηλώσεις του πρόταξαν την αγάπη τους για την εθνική ομάδα. Έτσι, ο άσος της ΑΕΚ βρίσκεται στις επιλογές του Λουτσέσκου, όπως και ο Ολιμπίου Μαρουτσάν του Άρη.