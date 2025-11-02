Δοκιμασία στις Σέρρες ο ΠΑΟΚ – Με Παναιτωλικό η ΑΕΚ

Με τρεις αναμετρήσεις συνεχίζεται η δράση στην 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Στις Σέρρες βρίσκεται ο ΠΑΟΚ για το σημερινό παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό στις 19:30, θέλοντας τη νίκη, ενόψει και του ευρωπαϊκού αγώνα με την Γιουνγκ Μπόις την Πέμπτη στην Τούμπα. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου «τρέχει» ένα σερί πέντε νικών σε όλες τις διοργανώσεις και θέλει να εκμεταλλευτεί το μομέντουμ για να το διευρύνει. Από την άλλη, τα «λιοντάρια» βρίσκονται σε δύσκολη θέση και ο Κριστιάνο Μπάτσι βρίσκεται με το ένα πόδι εκτός ομάδας.

Η ΑΕΚ στις 21:00 υποδέχεται τον Παναιτωλικό και ψάχνει τη νίκη-γιατρικό, προκειμένου να αφήσει πίσω της τις ήττες από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Ζητούμενο για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς είναι και η βελτίωση της αγωνιστικής εικόνας, καθώς στα τελευταία ματς δεν είναι καλή. Εξάλλου, την Πέμπτη ακολουθεί και το ευρωπαϊκό παιχνίδι με τη Σάμροκ Ρόβερς. Από την άλλη οι Αγρινιώτες εμφανίζονται ανανεωμένοι με τον Γιάννη Αναστασίου στον πάγκο και θα ψάξουν το θετικό αποτέλεσμα στην OPAP Arena.

Η δράση σήμερα όμως ξεκινά από τη Λάρισα, όπου η ΑΕΛ κοντράρεται με τον Λεβαδειακό, σε ένα δυνατό παιχνίδι. Οι «βυσσινί» θέλουν να διπλασιάσουν τις νίκες τους, καθώς έκαναν την αρχή στις Σέρρες, αλλά οι Βοιωτοί βάζουν δύσκολα σε κάθε αντίπαλο και θα ψάξουν τη νίκη στον πάγκο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα, τα αποτελέσματα και οι μεταδόσεις της 9ης αγωνιστικής:

Βόλος ΝΠΣ – Παναθηναϊκός 1-0

Ατρόμητος Αθηνών – Κηφισιά 1-2

Ολυμπιακός – Άρης 2-1

Κυριακή 2 Νοεμβρίου

17:30 AEL FC Arena, ΑΕΛ – Λεβαδειακός (Cosmote Sport 1)

19:30 Δημοτικό Γήπεδο Σερρών, Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ (Novasports Prime)

21:00 OPAP Arena, ΑΕΚ – Παναιτωλικός (Cosmote Sport 1)

Δευτέρα 3 Νοεμβρίου

17:00 «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», Αστέρας Aktor – ΟΦΗ (Novasports Prime)

Η βαθμολογία

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 9 22

2. ΠΑΟΚ 8 20

3. ΑΕΚ 8 16

4. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 9 15

5. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 8 12

6. ΑΡΗΣ 9 12

7. ΚΗΦΙΣΙΑ 9 12

8. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 8 12

9. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 9 9

10. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 8 8

11. ΑΕΛ 8 7

12. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 8 5

13. ΟΦΗ 7 3

14. ASTERAS AKTOR 8 3