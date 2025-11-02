Η Νάπολι θέλει τον Μέινου ως δανεικό από την Γιουνάιτεντ

Ο Κόμπι Μέινου έχει ζητήσει να αποχωρήσει από τους «Κόκκινους Διάβολους», αφού θέλει να έχει παιχνίδια στα πόδια του ενόψει του Mundial το επόμενο καλοκαίρι.

Για τον 20χρονο χαφ, μάλιστα έχει εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον η Νάπολι, αφού σύμφωνα με την «Mirror», οι Ιταλοί έχουν ζητήσει από την Γιουνάιτεντ τον δανεισμό του Μέινου.

Η Νάπολι προτείνει τον εξάμηνο δανεισμό του νεαρού χαφ, ζητώντας σε ενδεχόμενη συμφωνία να μπει και οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι, προκειμένου η μετακίνηση να γίνει μόνιμη.

Οι «Παρτενοπέι» ποντάρουν στις καλές σχέσεις που έχουν με τους «Κόκκινους Διάβολους», μετά τα deal που έστειλαν τον Σκοτ ΜακΤόμινεϊ και τον Ράσμους Χόιλουντ στην ιταλική ομάδα.