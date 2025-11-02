Το εγκάρδιο τετ α τετ Αλμέιδα-Σιμεόνε πριν την μεταξύ τους «μάχη» (vid)

Πολύ όμορφες εικόνες εκτυλίχθηκαν πριν την αναμέτρηση της Ατλέτικο με την Σεβίλλη στο «Metropolitano», με τον Ματίας Αλμέιδα και τον Ντιέγκο Σιμεόνε να έχουν εγκάρδιο τετ α τετ.

Οι δύο Αργεντινοί προπονητές διατηρούν στενή φιλία, από την εποχή που αγωνίζονταν μαζί στην μεσαία γραμμή της Εθνικής Αργεντινής αλλά και της Λάτσιο.

Πριν την έναρξη του αγώνα, που βρήκε νικήτρια την Ατλέτικο με 3-0, ο Αλμέιδα παραχωρούσε δηλώσεις και ο Ντιέγκο Σιμεόνε μπήκε στο πλάνο και έδωσε μια θερμή αγκαλιά στον προπονητή της Σεβίλλης.

Ο Ματίας Αλμέιδα, μάλιστα αποθέωσε τον Ντιέγκο Σιμεόνε στις δηλώσεις του, αναφέροντας: «Είναι καλός τύπος και οι καλοί τύποι είναι σπάνιοι στο ποδόσφαιρο».