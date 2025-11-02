Χουτεσιώτης: «Η Κηφισιά ήταν καλύτερα προετοιμασμένη»

Ο τερματοφύλακας του Ατρόμητου, Λευτέρης Χουτεσιώτης μετά την ήττα της ομάδας του από την Κηφισιά, στάθηκε στον βαθμό ετοιμότητας που είχαν οι αντίπαλοι.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Στο πρώτο ημίχρονο έπρεπε να αλλάξουμε πολλά, φανήκαμε κουρασμένοι, χωρίς φρασκάδα και απροετοίμαστοι. Στο δεύτερο βελτιωθήκαμε, ανεβήκαμε στο επιθετικό τρίτο με περισσότερες αξιώσεις. Ενώ είχαμε το μομέντουμ δεχτήκαμε δύο γκολ, προσπαθήασμε να μειώσουμε.

Κρατάμε το δεύτερο μέρος. Θα υπάρχουν στιγμές σε ένα παιχνίδι που θα είσαι καλύτερος, αλλά μπορεί να δεχτείς γκολ, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Στο πρώτο ημίχρονο χάσαμε χρόνο. Ο αντίπαλος ήταν καλύτερα προετοιμασμένος. Κρατάμε τα θετικά και προχωράμε.

Η βαθμολογική συγκομιδή μέχρι τώρα δεν είναι αυτή που μας αναλογεί. Αυτά είναι τα δεδομένα και οφείλουμε να βελτιωθούμε στα επόμενα παιχνίδια.

Σίγουρα, η ποιότητα του αντιπάλου παίζει ρόλο, αλλά όταν δεν είσαι κατάλληλα προετοιμασμένος στο πνευματικό κομμάτι του αφήνεις περισσότερα περιθώρια. Εστιάζω στη δική μας προετοιμασία που δεν ήταν κατάλληλη. Είχαμε και ματς Κυπέλλου. Αυτό το διάστημα η ομάδα δεν έχει πολλές επιλογές, αλλά πρέπει να πορευτούμε με βάση τα δεδομένα.

Για το γκολ του Αντόνισε, δεν μπορούμε να προβλέψουμε… Έκανε καλό τελείωμα. Έκανα και εγώ την προσπάθειά μου, αλλά μπήκε το γκολ.

Ο Τσαντίλας έχει φιλοδοξίες και κίνητρο, αυτά τον διακρίνουν. Το γεγονός ότι μέτρησε ένα από τα πέντα γκολ που σκόραρε ίσως είναι καλό σημάδι, για να τον κάνει να εστιάσει στη λεπτομέρεια».